Naomi Osaka stupisce e incanta agli Australian Open con un look spettacolare, che è già iconico

Naomi Osaka ha stupito entrando in campo agli Australian Open. La giapponese si è presentata in campo con un look mai visto su un campo da tennis. Un outfit ispirato a una medusa, disegnato da uno degli stilisti di Beyonce.

Jannik Sinner ha aperto il programma della sessione serale della terza giornata degli Australian Open 2026. Una partita rapidissima, tre game persi in due set, poi il ritiro di uno sconsolato Gaston. A seguire è stata la volta di Osaka-Ruzic. La tennista giapponese ha fatto un ingresso in campo totalmente sorprendente. Si è presenta sulla Rod Laver Arena come mai nessuno avrebbe potuto immaginare. Non sembrava dovesse giocare una partita di tennis, pareva più pronta per una passeggiata al lago prima di passare a teatro per seguire l'Opera.

Naomi Osaka ha riscritto la storia del tennis

Naomi Osaka la storia del tennis l'ha già scritta, tanto tempo fa. Nel 2018 divenne la prima giapponese a conquistare un titolo Slam, ne ha aggiunti due al suo bottino, ed è diventata poi anche la prima giocatrice asiatica e diventare numero 1 del tennis. La sua storia, i suoi risultati parlano per lei. Ma a Melbourne, nell'esordio degli Australian Open 2026, la storia Osaka ha provato a riscriverla, anzi, l'ha riscritta. Perché mai nessuna giocatrice si era presentata come lei.

L'abito ispirato a una medusa

Un ingresso in campo che nell'arco di pochissimi minuti ha generato commenti a raffica, con aggettivi che si sono sprecati. Tutti elogiativi: sensazionale, strepitosa, iconica, splendida, elegante, raffinata. Insomma, tutti di questo tenore. Osaka è entrata in campo prima della partita con la croata Antoia Ruzic indossando una lunga tunica turchese e un paio di pantaloni bianchi, con un cappello bianco a tesa larga, molto elegante e tanto retrò, alla cui sommità era attaccata una grande farfalla bianca. Un velo trasparente bianco rendeva la sua immagine quasi misteriosa. Non mancava un ombrellino bianco. In una sola parola: pazzesco. Sotto il completino da usare nella partita di primo turno.

Look creato dallo stilista di Beyonce

In quattro e quattro otto si è scoperto che questo outfit ‘a medusa' è stato disegnato dallo stilista londinese che veste Beyoncé, Robert Wun, ma anche Cardi B e Ariana Grande. L'outfit è ispirato ai colori e all'eleganza delle meduse, Osaka ne aveva parlato a Vogue, dicendo che l'ispirazione le è venuta leggendo una storia alla figlia Shai.