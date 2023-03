Il ritorno della fantastica Mrs. Maisel: i vestiti colorati di Midge sono la sua armatura da eroina Il 14 aprile debutterà su Prime Video la quinta e ultima stagione di The Marvelous Mrs. Maisel (La fantastica signora Maisel). La protagonista vanta un guardaroba da sogno, frutto del lavoro di Donna Zakowska. Per Midge Maisel ha seguito una filosofia ben precisa: “Non ci sono mai abbastanza esplosioni di colore, accessori e dettagli”. In particolare i colorati cappotti sono il suo mantello da eroina.

A cura di Giusy Dente

(per gentile concessione di Amazon Studios)

Manca poco: il 14 aprile debutterà su Prime Video la quinta e ultima stagione di The Marvelous Mrs. Maisel (La fantastica signora Maisel). La pluripremiata serie tv porta la firma di Amy Sherman-Palladino e vede nei panni della protagonista l'attrice Rachel Brosnahan. L'irriverente Midge Maisel è alla ricerca del suo posto del mondo e del successo: è pronta a tutta a raggiungerlo con le due armi a sua disposizione, battute taglienti e brillante comicità. Dalla sua parte la comica ha anche uno sconfinato guardaroba che ha catturato gli occhi e i cuori del pubblico. Dietro, c'è il lavoro della costumista Donna Zakowska, due volte vincitrice del premio Emmy.

(Nicole Rivelli)

Cosa rappresentano i vestiti di Midge Maisel

The Marvelous Mrs. Maisel è un tuffo negli anni Cinquanta e Sessanta, perfettamente rappresentati nei look bon-ton e super chic della protagonista. Midge è una donna dallo stile elegante e sofisticato, curato in ogni dettaglio. La pluripremiata costumista Donna Zakowska ha meticolosamente lavorato per realizzare un guardaroba ben preciso e ha spiegato come si è mossa nel libro Madly Marvelous: The Costumes of the Marvelous Mrs. Maisel.

(Nicole Rivelli)

Ha spiegato: "Ho usato il colore per rappresentare il suo paesaggio emotivo e dare enfasi ai momenti in cui aveva bisogno di essere particolarmente comica. Ho iniziato a riferirmi ai suoi cappotti come armature multicolori. Li ho considerati l'equivalente di un mantello da supereroe: un'armatura trasfigurante, protettiva ed emotiva che la incoraggia e la rafforza come personaggio". La filosofia della signora Maisel è: non ci sono mai abbastanza esplosioni di colore, accessori e dettagli.

(Filippo Antonello)

Come cambia lo stile di Midge Maisel

Tutti i vestiti di Midge Maisel e praticamente tutti quelli indossati dagli attori principali sono stati progettati e realizzati da zero. La prima fase del lavoro della stilista è stato lo studio della moda di quegli anni: "Ho utilizzato molte riviste degli anni '50, principalmente Vogue e Harper's Bazaar e sono stata anche molto aiutata dalla fotografia di quel periodo" ha spiegato Donna Zakowska. Nelle cinque stagioni resta immutato il gusto nel vestire della protagonista, che sin dalla prima puntata sfoggia capi di tendenza per l'epoca.

(Nicole Rivelli)

Midge viene da una famiglia ben vista del ceto alto, spende molto per il suo guardaroba e punta molto sugli accessori. Si assiste comunque a un'evoluzione, puntata dopo puntata, come ha spiegato la costumista: "Penso che i vestiti di Midge riflettano il suo passaggio da casalinga a performer e tutte le transizioni che ne derivano. È sempre stata una donna appassionata di abbigliamento e ha sempre avuto quel tipo di ottimismo riguardo al suo aspetto, ma quando ha iniziato la sua carriera comica era la ragazza dei quartieri alti che andava in periferia. Poi alla fine il suo stile si è evoluto man mano che cresceva come artista".

(Amazon Studios)

Qual è l'indumento preferito di Midge Maisel

Midge Maisel possiede una sconfinata collezione di cappotti, abbinati a cappelli (alcuni sono cappelli Dior dell'epoca) e guanti coordinati. Nel suo libro, la costumista Donna Zakowska ha ricordato come è nato il focus su questo indumento: "Amy Sherman-Palladino ha una formazione nella danza ed è proprio così che si è sviluppata l'intera faccenda dei cappotti di Midge. La prima volta che abbiamo visto Rachel nel pilot, mentre camminava per strada con il suo ampio cappotto, Amy l'ha fatta volteggiare e ballare. Questo ha aperto l'idea del cappotto: è l'indumento da supereroe di Midge. È il suo mantello da eroina e riflette il modo in cui si presenta al mondo".