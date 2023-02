Nicola Coughlan, da Bridgerton al red carpet: addio agli abiti colorati di Penelope, ora veste in pvc Ricordate gli abiti colorati e brillanti di Penelope Featherington di Bridgerton? L’attrice che li interpreta, Nicola Coughlan, ha detto addio a quello stile vitaminico e per il ritorno sul red carpet si è vestita in pvc.

A cura di Valeria Paglionico

A poche settimane dagli attesi Oscar sono moltissimi gli eventi cinematografici che premiano i talenti e gli artisti che si sono distinti per bravura nel settore nell'ultimo anno. A Londra, a esempio, ieri si è tenuto il Newport Beach Film Festival UK Honours 2023 e tra le star che hanno calcato il red carpet c'era anche un volto particolarmente noto agli amanti delle serie di Netflix. Si tratta di Nicola Coughlan, meglio conosciuta come la Penelope Featherington di Bridgerton, apparsa decisamente cambiata di fronte i riflettori.

Nicola Coughlan dice addio agli abiti di Penelope Featherington

Penelope Featherington è la Lady Whistledown di Bridgerton e da sempre nella serie ha puntato tutto su uno stile esuberante e colorato. Maxi abiti giallo canarino, pizzi damascati, mollette di cristalli tra i capelli: Pen non è mai passata inosservata con i suoi look. Nella vita "reale", però, le cose sono diverse e l'attrice che la interpreta, Nicola Coughlan, è "sempre sul pezzo" sulle tendenze più gettonate di stagione. Nelle ultime ore è tornata sul red carpet e ne ha approfittato per dire addio agli outfit in pieno stile "reggenza inglese": questa volta si è vestita in pvc.

Nicola Coughlan con l’abito di vernice

Chi ha firmato il vestito di vernice di Nicola Coughlan

Cosa ha indossato l'attrice di Bridgerton al Newport Beach Film Festival UK Honors a Londra? Un lungo abito custom della collezione Autunno/Inverno 2022-23 di Christopher Kane, per la precisione un modello in pvc nero con la gonna a ruota lunga fino alle caviglie, le maniche lunghe e la scollatura a cuore arricchita da uno strato di tulle arricciato total white che è andato a coprire il décolleté (prezzo 2.295 euro). Nicole ha poi completato il tutto con un paio di sandali neri con tacco e zeppa, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e lisci, mettendo in risalto le lunghezze e il colore platino. Non sembra forse essere una persona diversa da Penelope?

