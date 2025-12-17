Il ritorno dei Backstreet Boys: tutti in bianco per riprodurre gli iconici look di I Want It That Way

I Backstreet Boys sono tornati e lo hanno fatto in modo iconico: riproducendo il leggendario video di I Want It That Way (con tanto di outfit total white coordinati).

Era il 1999 quando i Backstreet Boys lanciarono Millenium, il terzo disco che decretò il loro successo internazionale, e tutte le ragazzine dell'epoca ricordano ancora a memoria i testi delle canzoni e le coreografie. Non sorprende, dunque, che il recente tour a Las Vegas della band abbia fatto letteralmente impazzire milioni di fan, che sono state disposte a pagare centinaia di dollari pur di rivedere live quei sex symbol di inizio anni 2000. Per andare incontro ai desideri delle ammiratrici europee Nick, Kevin, Brian, AJ e Howie hanno annunciato Into the Millenium Homecoming: Live in Germany, una serie di concerti che si terranno nel "vecchio continente", per la precisione a Düsseldorf, tra settembre e ottobre 2026. Per sponsorizzare l'evento hanno deciso di fare qualcosa di davvero originale: ricreare il video cult di I Want It That Way.

Il video di I Want It That Way 26 anni dopo

Chi non ricorda il video di I Want It That Way? Si tratta di un cult di inizio anni 2000, le cui immagini e coreografie sono ancora iconiche. Oggi, a ben 26 anni di distanza, i Backstreet Boys hanno deciso di ricrearlo, generando un incredibile effetto nostalgia tra le fan storiche. Nella nuova clip tutto è stato riprodotto nei minimi dettagli, dall'indimenticabile scenografia col jet personalizzato sullo sfondo, i leggendari outfit bianchi e i passetti di danza accennati che tutte ancora ricordano. Nella didascalia, poi, Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson hanno dichiarato: “Eravamo sul set della nostra produzione promozionale del tour e abbiamo iniziato a sentire davvero la nostalgia del 1999 davanti a questo aereo, in un appendiabiti nel nostro guardaroba gli abiti bianchi. Abbiamo deciso di provare a catturare questa performance in una sola ripresa alla fine di 2 giorni lunghissimi di riprese. Pensiamo che sia venuto fuori qualcosa di piuttosto magico!”.

I nuovi look total white dei Backstreet Boys

Il nuovo stile futuristico dei Backstreet Boys

Cosa hanno indossato i Backstreet Boys per questo incredibile revival? Degli abiti bianchi come nel video originale (anche se, per essere precisi, erano vestiti in total white nelle scene della coreografia). Tanto, però, è bastato per renderli ancora una volta iconici. Brian ha puntato su un completo sportivo drappeggiato abbinato a un cappellino con visiera, Kevin ha rispolverato un cappottone lungo fino ai piedi (ma questa volta in bianco), Nick e Howie hanno preferito giacche sportive e pantaloni over, sempre in stile futuristico. Fuori dal coro, proprio come nei primi anni 2000, AJ, che si è distinto per originalità con giacchino crop, top traforato, maxi occhiali con montatura bianca e collana di perle. Insomma, i Backstreet Boys sono tornati e sembrano essere destinati a far impazzire le fan nostalgiche.