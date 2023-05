Il regalo di mamma Marina e sorelle per Chiara Ferragni: quanto costano le scarpe scintillanti Chiara Ferragni ha scartato il regalo di compleanno fatto da mamma Marina Di Guardo e dalle sorelle Francesca e Valentina: scarpe di lusso tempestate di strass.

A cura di Giusy Dente

Il regalo di compleanno di Chiara Ferragni

Regalo di compleanno leggermente in ritardo, per Chiara Ferragni. L'influencer ha compiuto 36 anni lo scorso 8 maggio. Ha festeggiato insieme agli amici e alla famiglia godendosi un weekend al lago di Como, organizzando poi un pranzo presso il Grand Hotel Tramezzo. Qui ha sfoggiato il perfetto look primaverile, un completo effetto vedo-non vedo con minigonna e cardigan a pelle, come "impone" la tendenza del momento. Dopo aver scartato i regali della festa, ha ricevuto anche quello pensato per lei dalle sorelle Francesca e Valentina e da mamma Marina Di Guardo. Non poteva che essere qualcosa a tema fashion!

Chiara Ferragni con Marina di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca

Quanto costano le scarpe griffate

Da mamma orgogliosa, Chiara Ferragni ha mostrato sui social i regali che ha ricevuto dai figli, Leone e Vittoria. I due bimbi le hanno realizzato dei cartoncini di auguri colorati, con dediche personalizzate, realizzati con l'aiuto di papà Fedez. Ha dovuto aspettare un po' di più, invece, per scartare il regalo del resto della famiglia. Mamma Marina di Guardo e le sorelle dell'influencer, Valentina e Francesca, glielo hanno consegnato con un po' di ritardo. Ma ne è valsa la pena!

Chiara Ferragni mostra il regalo di compleanno

L'attesa è stata ricompensata con una sorpresa certamente gradita dall'imprenditrice, che ha ricevuto un paio di scarpe di un brand che ama molto. Si tratta di un paio di calzature Chanel, nella nuova collezione Primavera/Estate 2023. Le slingback black and white sonjo impreziosite da strass che le ricoprono quasi per intero, eccezion fatta per la punta.

in foto: scarpe Chanel

Hanno il tacco quadrato impreziosito dall'iconico logo della Casa di moda (la doppia C incrociata) e il cinturino che lascia scoperto il tallone. Sul sito ufficiale della Maison costano 2900 euro. Chiara Ferragni le ha immediatamente indossate, inserendole in un look chic da giorno composto da blazer principe di Galles abbinato a pantaloni di pelle color cammello. Sembra abbia decisamente gradito il presente!