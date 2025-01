video suggerito

Il regalo di lusso comprato da Meghan Markle alla figlia Lilibet prima della nascita Era il 2015 quando Meghan Markle acquistò un regalo per la futura figlia che ancora non era nei suoi piani. All'epoca non conosceva neppure Harry ma, a quanto pare, era già legata a lui da un invisibile filo rosso.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle ha dato prova di essere una donna "camaleontica" e non solo perché in pochi anni ha rivoluzionato la sua vita, dicendo addio alla corte britannica e trasferendosi negli Stati Uniti con Harry, alle sue spalle ha anche altre esperienze importanti, dal matrimonio finito con Trevor Engelson alla carriera da attrice. L'anno in cui è arrivata davvero la svolta è stato però il 2015, quando ha cominciato a godersi sia la vita da single dopo il divorzio che il successo di Suits, la serie che per 9 stagioni l'ha vista protagonista. La cosa che in pochi sanno è che proprio in quel momento, anche se il principe Harry non era assolutamente nei suoi piani, ha voluto acquistare un prezioso regalo destinato alla futura figlia.

Perché Meghan ha acquistato un regalo per la figlia "in anticipo"

Nel 2015, l'anno in cui Suits ha raggiunto l'apice del successo, Meghan Markle ha deciso di farsi un regalo per celebrare il traguardo raggiunto: l'orologio Cartier Tank Française in versione bicolore, arricchito sul retro dall'incisione "A M. M da M.M.", cosa significa? Sono le sue iniziali che simboleggiano che il prezioso voleva essere sia un dono per se stessa che per la figlia che sognava già di avere. All'epoca, però, non solo non conosceva il principe Harry ma non avrebbe mai neppure immaginato che i loro destini si sarebbero incrociati: nonostante ciò, quell'acquisto era già legato a lui con un "filo rosso" invisibile.

Il filo rosso che l'ha sempre legata a Harry

Oggi quell'orologio è custodito a Montecito nel portagioie della piccola Lilibet ma la cosa particolare è che non è l'unico che Meghan possiede. Dopo il matrimonio con Harry, ha infatti ricevuto in regalo il Tank Française appartenuto a Lady Diana e ricevuto in eredità dal principe. Se il primo, quello che Meghan ha acquistato nel 2015, ha solo la cassa rettangolare in oro giallo, il secondo ha anche il cinturino gold e, complice la tragica morte della principessa, è diventato il simbolo dell'eleganza senza tempo di Lady D. La Markle indossa quest'ultimo a ogni apparizione pubblica e di sicuro sogna che anche Lilibet farà lo stesso una volta cresciuta.