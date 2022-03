Il principe Harry in arancione omaggia i Paesi Bassi, sede degli Invictus Games Vestito tutto in arancione Harry d’Inghilterra ha omaggiato i Paesi Bassi col loro colore simbolo. L’Aia ad aprile ospiterà la nuova edizione degli Invictus Games, organizzati proprio da lui. Così non l’avevamo mai visto!

A cura di Giusy Dente

La regina Elisabetta non ha preso parte alle celebrazioni del Commonwealth Day, ma per nulla al mondo rinuncerà a presenziare alla commemorazione del principe Filippo, che si terrà a fine marzo. Sicuramente l’occasione chiamerà a raccolta l’intera royal family, che era affezionatissima al marito della regina, scomparso alla soglia dei 100 anni. Ma, come accade da tempo, a questa reunion familiare mancherà quasi certamente Harry. Ormai il duca di Sussex sta conducendo una nuova vita, lontano dall’Inghilterra, assieme alla moglie Meghan Markle e ai due figli. Da quando si è trasferito negli States ha fatto ritorno in patria solo per per l'inaugurazione della statua dedicata a Lady D e in occasione dei funerali del nonno. Non ci sarà invece per la funzione in sua memoria a fine mese, anche perché sarà nel pieno dell'organizzazione degli Invictus Games 2022.

L'omaggio di Harry ai Paesi Bassi

Gli Invictus Games 2022 sono una competizione sportiva dedicata ai veterani di guerra che, dopo aver prestato servizio, hanno riportato delle disabilità. L’evento è nato proprio per volontà di Harry d’Inghilterra, nel 2014: da allora si è sempre impegnato moltissimo per la loro organizzazione, che punta a celebrare i valori dello sport oltre ogni barriera. Quest’anno i giochi si svolgeranno nei Paesi Bassi, a L'Aia per la precisione, dal 16 al 22 aprile, dopo essere stati rinviati due volte a causa della pandemia. Parteciperanno oltre 500 sportivi provenienti da 20 Paesi. In un video promozionale, il marito di Meghan Markle ha conversato con con quattro membri del team ospitante (Jelle van der Steen, Wouter Bakker, Fenna Geugjes e Alina Zoet). Non solo si è cimentato con la lingua olandese, ma ha anche elogiato i dolci tipici del posto e ne ha indossato il colore simbolo. Infatti nella clip è vestito d’arancione, in omaggio a i Paesi Bassi e a L’Aia, con tanto di occhiali colorati sul naso e cappellino coordinato. Così, non lo avevamo davvero mai visto.