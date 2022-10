Il principe George ha una nuova passione (ma preoccupa mamma Kate Middleton) Il principe George avrebbe una nuova passione, quella per le arti marziali, e sogna di praticare karate o judo il più presto possibile. Kate Middleton, però, non sarebbe assolutamente d’accordo.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe William e Kate Middleton si sono trasferiti con la famiglia al completo a Windsor: da poco più di un mese hanno detto addio a Kensington Palace e hanno traslocato ad Adelaide Cottage. Inizialmente l'obiettivo era quello di avvicinarsi alla regina Elisabetta II ma, ora che è defunta, hanno dato il via a una "nuova vita" in un luogo un tantino più riservato rispetto al centro di Londra. Certo, l'esperienza non è partita sotto i migliori auspici, visto che nel giorno della prima apparizione pubblica a Windsor è anche morta la sovrana, ma lentamente i cinque si stanno abituando ai cambiamenti messi in atto. Il principe George, in particolare, ha scoperto una nuova passione, peccato solo che preoccupi non poco mamma Kate.

George vuole praticare le arti marziali

Il principe George ha cominciato una nuova scuola insieme ai fratelli Charlotte e Louis, frequenta la Lambrook School e nel frattempo si prepara anche alla sua futura vita da re. La cosa particolare è che ha scoperto anche una passione molto particolare, quella per le arti marziali. Stando alle indiscrezioni trapelate dai tabloid britannici, pare che l'erede al trono voglia cominciare a praticare judo o karate. Il motivo? Gli piace l'idea di poter badare a se stesso da solo proprio come un adulto. A dargli l'ispirazione sarebbe stata la tata, che spesso in privato gli avrebbe raccontato di essersi dedicata a lungo a sport simili da giovane.

I timori di mamma Kate Middleton

L'unico piccolo inconveniente è che mamma Kate non sarebbe d'accordo con la cosa. La Duchessa ha paura che il principino possa farsi male durante gli allenamenti e che possa sviluppare un'aggressività latente, soprattutto dopo che a scuola si è difeso dai bulli dicendo "Mio padre sarà re, quindi è meglio se stai attento". Al contrario, invece, William si sarebbe mostrato non poco entusiasta, soprattutto perché il figlio, nonostante la tenera età, sembra comprendere già il valore dell'indipendenza. Le arti marziali, inoltre, sono una disciplina rigorosa e di sicuro aiuteranno il bambino a crescere. George riuscirà a realizzare il suo sogno?