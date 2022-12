Il principe George è un piccolo artista: ha ereditato la stessa passione del nonno Carlo Il principe George sembra aver ereditato la stessa passione di mamma Kate e di nonno Carlo, quella per l’arte. A dimostrarlo è stato il disegno di Natale che ha realizzato a scuola: ecco cosa raffigura.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe George sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. Certo, le sue apparizioni pubbliche si contano sulle dita delle mani, ma ogni volta che i genitori gli permettono di prendere parte a un evento ufficiale riesce a catalizzare tutti i riflettori su di sé. Lo scorso 25 dicembre ha partecipato con la famiglia al completo alla messa di Natale a Sandringham, apparendo elegantissimo in completo classico e cravatta. Sebbene vesta come il papà, pare avere delle passioni completamente diverse dalle sue: il bimbo è appassionato d'arte, tanto che alcuni dei primi disegni realizzati a scuola vengono già definiti impeccabili.

Il disegno di George finisce sui social

Per augurare un buon Natale agli utenti che seguono il loro profilo ufficiale su Instagram William e Kate hanno condiviso un disegno realizzato da George negli ultimi giorni di scuola prima delle feste. Raffigura il mezzo busto di un alce che si trova sotto la neve ma, nonostante ciò, gioca con dei pettirossi dall'espressione dolce che si poggiano sulla sua schiena. I colori sono ad acquerello, i dettagli sono curatissimi e fin dal primo sguardo non si può fare a meno di rimanere impressionati. In quanti riuscirebbero a credere che il dipinto è stato portato a termine da un bambino di soli 9 anni?

Il disegno di Natale di George

I Royals con la passione per l'arte

L'arte è una delle materie di insegnamento più amate da George alla Lambrook School di Windsor e a dimostrarlo è stato il disegno che ha realizzato per Natale. La cosa ha reso molto orgogliosi la mamma e il papà ma, allo stesso tempo, non li ha sorpresi. Il motivo? Lo spirito artistico sembra essere un tratto distintivo della sua famiglia. Innanzitutto la principessa è laureata in arte alla St. Andrew's University. Come se non bastasse, anche il nonno, re Carlo III, è famoso per i suoi acquerelli e ha ereditato la passione dal principe Filippo. Insomma, George sembra essere destinato a diventare un pittore: riuscirà a rendere i suoi disegni delle opere d'arte?