Il principe George “contro” la tradizione britannica: il suo piatto preferito è italiano Il principe George si è “ribellato” alla cultura britannica e ha fatto infuriare i sudditi. Il motivo? Il suo piatto preferito è tutt’altro che british.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family si è ritirata a "vita privata" per le vacanze estive ma, nonostante ciò, continua a essere al centro dell'attenzione dei media. Non si sa con certezza dove siano i diversi membri di casa Windsor, la cosa sicura è che Carlo sta provando a organizzare una reunion a Balmoral, così da rispettare una delle tradizioni più amate dalla compianta regina Elisabetta II. Chi più di tutti è stato il grande protagonista degli eventi pubblici che si sono tenuti negli ultimi mesi? Il principino George, che all'incoronazione del nonno ha ricoperto i panni di paggetto, partecipando al suo primo impegno istituzionale "da solo". In quanti conoscono i dettagli più privati della sua quotidianità?

Il principe George ama la cucina italiana

Il principe George ha compiuto da poco 10 anni e, oltre a riceve un regalo davvero originale e prezioso dal nonno Carlo III, ha anche dato il via ai preparativi per la futura vita da re. Certo, i genitori William e Kate fanno il possibile per donargli un'infanzia "normale", ma è chiaro che nel regno ricopre una posizione molto diversa rispetto ai fratellini. La cosa che in pochi sanno è che di recente ha fatto inconsapevolmente infuriare i sudditi inglesi, il motivo? Ha rivelato qual è il suo piatto preferito e, a dispetto di quanto in molti ci si aspettavano, è tutt'altro che british.

Papà William rivela il piatto preferito del figlio

Se mamma Kate Middleton ama il porridge, il piccolo George sembra avere dei gusti culinari decisamente diversi. Il papà William, che di recente ha presentato il suo hamburger 100% vegetariano, si è infatti lasciato sfuggire che il suo piatto preferito è la carbonara, la pasta con uovo e guanciale simbolo della tradizione romana, tanto da averla richiesta in occasione dei suoi ultimi compleanni. Insomma, il principino sembra essere una buona forchetta proprio come il padre, tanto da non avere paura di preferire la cucina italiana a quella britannica. Del resto, come gli si potrebbe dare torto?