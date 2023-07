Re Carlo non bada a spese per il principe George: gli ha fatto un regalo di compleanno da 20mila euro Qualche giorno fa il principe George ha compiuto 10 anni ma solo nelle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni originali sul regalo che gli ha fatto il re Carlo III: ecco quanto ha speso per il nipote.

Qualche giorno fa il principe George ha compiuto 10 anni e, come da tradizione, la mamma Kate Middleton gli ha scattato una foto ricordo che ha postato subito sui social, trasformandola nel suo nuovo ritratto ufficiale. Sul party che ha organizzato a Windsor con gli amici più stretti si sa poco e niente ma di recente sono emerse delle indiscrezioni davvero originali sul regalo che il nonno Carlo III gli ha fatto per celebrare al meglio la "cifra tonda". Trattandosi del primo compleanno del piccolo nei panni di secondo erede al trono britannico, il re ha deciso di fare le cose in grande e di non badare a spese: ecco quanto vale il dono tipicamente british che ha pensato per lui.

La casa Wendy acquistata per George

Cosa regalare a un erede al trono inglese? Sebbene in questo caso si tratti solo di un bambino, non è semplice prendere una decisione, visto che praticamente non gli manca nulla. I membri della famiglia reale di solito puntano su qualcosa di imprevedibile e di divertente (come ad esempio fanno a Natale) ma questa volta è stato il nuovo re Carlo III a sovvertire le regole. Per i 10 anni del nipote George ha acquistato una casa Wendy. Di cosa si tratta? Di un regalo tipicamente british, ovvero di una casetta per bambini ispirata all'iconica fiaba di Peter Pan, che però in questo caso è estremamente lussuosa, tanto che il suo valore si aggira intorno alle 18.000 sterline, cioè oltre 21.000 euro.

Perché Carlo III ha fatto un regalo tanto lussuoso

La lussuosa casa Wendy acquistata da Carlo per George è firmata dal brand Plankbridge: non è troppo grande, misura 3,5 m x 1,8 m, ma è dotata di ogni comfort, dalla stufa a legna al divano letto. Al momento è stata posizionata nel giardino della tenuta di Highgrove, nel Gloucestershire, in modo tale che il principino ci possa giocare con i fratelli ogni volta che fa visita al nonno. Per i Royals si tratta di una vera e propria tradizione, basti pensare al fatto che anche Elisabetta II ne ricevette una simile per il suo sesto compleanno. Per quale motivo il re ha deciso di fare le cose in grande? Ha voluto celebrare non solo la "cifra tonda", ovvero i 10 anni, ma anche l'impegno profuso dal nipote durante la sua prima volta in vesti ufficiali come valletto all'incoronazione. Così facendo George è diventato protagonista di un "rito di passaggio", entrando ufficialmente nell'età adulta e accettando indirettamente il suo futuro da sovrano.