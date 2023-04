Il principe Alberto è un papà modello: come trascorre le sue giornate con Jacques e Gabriella Alberto di Monaco è un papà modello e a dimostrarlo è stata una recente intervista in cui ha parlato dei figli. Sta già preparando Jacques e Gabriella alla futura vita da re ma non per questo gli fa rinunciare ai momenti di spensieratezza.

A cura di Valeria Paglionico

Le famiglie reali sono tra le più in vista d’Europa e non sorprende che riescano ad attirare sempre tutte le attenzioni dei media ogni volta che appaiono in pubblico. Sono moltissimi coloro che vogliono conoscere ogni dettaglio della vita di corte, dalle rigide regole dell’etichetta alla “normale” quotidianità tra le mura domestiche. Di recente a far parlare di sé è stato Alberto di Monaco, che ha approfittato di un’intervista ufficiale per raccontare la sua “comune” vita da papà. I figli avuti con Charlene, i gemellini Jacques e Gabriella, stanno crescendo e, nonostante abbiano solo 8 anni, si stanno già preparando alla futura vita da sovrani.

La vita da papà del principe Alberto

Lo scorso anno non è stato semplice per Charlene, la principessa di Monaco è rimasta bloccata in Sudafrica a causa di alcuni problemi di salute, vivendo a lungo a distanza dai figli. Il principe Alberto è stato costretto a prendersi cura da solo dei piccoli Jacques e Gabriella ma alla fine ha dimostrato di essere un papà modello, conciliando alla perfezione vita familiare e impegni da capo di Stato. Cosa ha insegnato ai figli? A poco a poco sta provando ad avvicinarli alle future responsabilità ma senza fargli rinunciare ai momenti di spensieratezza. Hanno solo 8 anni ma il loro futuro è già scritto: saranno altissimi nella linea di successione al trono, dunque un giorno prenderanno il suo posto a corte.

Alberto, Charlene e i figli Jacques e Gabriella

Cosa fanno Jacques e Gabriella dopo la scuola

Sebbene Alberto ci abbia sempre tenuto a preservare la privacy dei gemellini, di recente si è fatto sfuggire qualche dettaglio inedito che li riguardano. Jacques e Gabriella sembrano essere i figli che tutti sognano: hanno trovato il loro equilibrio tra impegni scolastici ed extrascolastici e lo hanno fatto proprio grazie al papà, che da sempre li aiuta con i compiti nel pomeriggio. Il merito del principe? Aver creato un ambiente casalingo “giocoso”, così da non fargli pesare troppo i momenti di serietà e responsabilità. Alterna studio a passeggiate all’aria aperta, non esitando a spiegargli cosa gli succederà in futuro. I piccoli si sono già seduti sul trono per gioco ma al momento sono ancora troppo piccoli per capire davvero la realtà che li circonda. I genitori però hanno un’unica certezza: presto diventeranno consapevoli del loro posto nel mondo e (si spera) saranno impeccabili.