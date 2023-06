Charlene con l’abito bucato, Jacques e Gabriella coordinati: i look per il centenario di Ranieri III Ieri il principato di Monaco ha celebrato il centenario della nascita del principe Ranieri III e i Grimaldi hanno partecipato a diversi eventi commemorativi. Chi più di tutti ha attirato le attenzioni dei media? Charlene con i suoi figli Jacques e Gabriella.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata importante per il principato di Monaco: la famiglia Grimaldi si è riunita al gran completo per celebrare il centenario di Ranieri III, il principe passato alla storia per il suo innato fascino. Oltre ad aver modernizzato il paese con una nuova Costituzione, divenne leggendario anche per il suo matrimonio con l'eterea diva di Hollywood Grace Kelly. Ieri, il 31 maggio 2023, avrebbe compiuto 100 anni e non sorprende che i reali monegaschi abbiano voluto rendergli omaggio con una serie eventi celebrativi, da una parata a una festa serale.

La festa per il centenario della nascita del principe Ranieri III

Ad attirare le attenzioni del pubblico sono stati soprattutto il principe Alberto, la moglie Charlene e i loro adorabili figli gemelli Jacques e Gabriella. Se in mattinata hanno partecipato alla parata sfilando a bordo di un'auto d'epoca tutti con indosso un elegante cappello panama, in serata hanno partecipato alla festa vera e propria. Insieme alla principesse Carolina e Stephanie di Monaco, Camille Gottlieb, Louis Ducruet e altri membri della famiglia hanno tagliato la torta commemorativa sullo sfondo di una location da sogno, apparendo uniti, affiatati e fashion.

La festa per il centenario della nascita del principe Ranieri III

I look di Charlene e i gemellini Jacques e Louis

Il principe Alberto ha scelto uno dei suoi soliti completi blu notte, mentre sua moglie Charlene ha preferito il total black. Dopo l'ultima apparizione pubblica con l'abito arcobaleno, questa volta si è tenuta più sobria. Ha scelto un vestito nero accollato e scampanato, con la gonna mini e dei micro fori all'altezza del décolleté, completando il tutto con pumps a punta col tacco kitten, capelli scuri perfettamente pettinate e orecchini scintillanti. I figli Jacques e Gabriella si sono vestiti coordinati sui toni dell'azzurro: camicia, bermuda e mocassini per lui, abitino con le ruches di Emporio Armani e sandaletti per lei. I piccoli monegaschi sono destinati a diventare icone fashion?