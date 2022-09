Il pony della regina ai funerali di Stato: sulla sella c’era il foulard preferito di Elisabetta II I funerali di Stato della regina Elisabetta II sono stati solenni ed emozionanti ma forse solo in pochi hanno notato un dettaglio commovente: ad attendere la salma al castello di Windsor c’era anche il suo adorabile pony, la cui sella è stata decorata con uno dei foulard preferiti della sovrana.

I funerali di stato della regina Elisabetta II sono stati solenni ed emozionanti, hanno visto la Royal Family riunita intorno al feretro per tutta la lunghissima cerimonia, seguita da una parata funebre verso il castello di Windsor, luogo in cui la sovrana ora è sepolta al fianco del marito Filippo e vicino al padre Giorgio VI, alla regina Madre e alla sorella, la principessa Margaret. Ad accompagnarla nel suo ultimo viaggio non sono stati solo i figli e i nipoti, da Harry ai piccoli George e Charlotte, ma anche le forze armate, i rappresentanti della Royal Guard, della Royal Navy e del servizio sanitario nazionale. Lungo il corteo sono stati moltissimi i sudditi che hanno lanciato fiori verso il carro funebre ma la cosa che in pochi hanno notato è che, una volta oltrepassato il cancello del castello di Windsor, c'era il suo amato pony ad attenderla per salutarla per l'ultima volta.

Perché al corteo funebre della regina c'era un pony

Si chiama Emma ed è il Fell pony nero appartenuto alla regina Elisabetta II. Per anni la sovrana l'ha cavalcato, non esitando a lasciarsi immortalare in pantaloni e stivali in sella, a prova del fatto che avesse una grande passione per l'equitazione. Ai funerali di stato, dunque, l'adorabile pony non poteva mancare e, così come gli amati corgi, anche lui ha assistito al corteo funebre che ha portato la salma della sovrana nella St. George Chapel del castello di Windsor. Emma è stata posizionata su uno dei prati in fiore all'ingresso della residenza e, al fianco di uno dei membri dello staff reale, è apparsa ferma e quasi "impietrita" di fronte quel momento solenne.

Il pony Emma alla parata funebre per la regina Elisabetta II

Il foulard sulla sella di Emma

A spiccare in questa commovente scena è stata la sella montata sul dorso di Emma: oltre ad avere le iniziali della regina Elisabetta II ricamate, è stata anche decorata con uno degli accessori distintivi della defunta, il foulard, un modello candido con dei cavalli stampati all-over (l'ultima volta che Lilibeth lo aveva indossato era il 2015 durante una cavalcata a Windsor Great Park). La sovrana non ha mai portato l'elmetto per cavalcare, ha sempre preferito coprirsi il capo con un fazzoletto di seta (meglio se colorato, floreale e firmato Hermès), così da non rovinare l'impeccabile piega dei capelli. L'ultimo e dolce omaggio a Lilibeth è stato dunque denso d'affetto, quasi come se l'adorabile pony avesse sentito la necessità di accompagnarla nell'ultimo viaggio verso la vita eterna.