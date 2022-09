William in uniforme ai funerali della regina Elisabetta: Harry non ha potuto indossarla I principi William e Harry oggi conducono vite lontane e indipendenti: il lutto li ha fatti riunire, ma l’abbigliamento conferma le differenze di status.

A cura di Beatrice Manca

Divisi da un oceano, ma riuniti nel lutto. Il principe William e il fratello Harry hanno sfilato fianco a fianco durante il corteo funebre prima dei funerali della nonna sovrana, la regina Elisabetta, che si sono svolti il 19 settembre all'abbazia di Westminster. Le scene dei fratelli che seguono la bara a piedi hanno riportato a galla, nella memoria collettiva, le immagini dei due bambini che seguivano il feretro della madre Diana nel 1997. Oggi William e Harry sono due uomini adulti che hanno costruito due vite indipendenti: la distanza è evidente anche nell'abbigliamento. Perché William indossava l'uniforme e il fratello no?

Harry ha indossato l'uniforme solo alla veglia

Il principe William oggi ha un nuovo ruolo all'interno della monarchia: ha ereditato dal padre il titolo di principe di Galles, diventando anche l'erede al trono. Al funerale della regina Elisabetta indossava l'uniforme con la fascia a lutto al braccio e le medaglie sul petto. La regina era anche capo delle forze armate: indossare la divisa ai suoi funerali è un privilegio concesso solo ai working royal.

I principi Harry e William al funerale

Questo spiega perché Harry ha partecipato alle esequie in abiti civili, con un tight nero: ha rinunciato volontariamente al suo status di altezza reale, e ai privilegi che ne conseguono, nel 2020. Da allora ha iniziato una nuova vita in California insieme a Meghan Markle (anche lei presente ai funerali, con una cappa nera). Alla veglia della regina, però, lo abbiamo visto di nuovo in divisa come il fratello: un privilegio concesso dal padre, re Carlo, seguendo la stessa deroga già in atto per il principe Andrea. Anche il terzo figlio di Elisabetta, infatti, non ha più potuto indossare la divisa: ha dovuto fare un passo indietro perché era coinvolto in uno scandalo legato a crimini sessuali.

Il principe Harry ai funerali di Elisabetta II

Molti sperano che i funerali siano l'occasione per ricucire il rapporto tra i due fratelli: cosa succederà alla fine del periodo di lutto?