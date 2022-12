Il nude look di Naomi Campbell: la modella con l’abito trasparente impreziosito da piume dark Look total black seducente ed elegante per Naomi Campbell, che ha partecipato alla serata di gala Forces For Change.

Naomi Campbell in Valentino Couture

Forces For Change è la cena annuale di British Vogue, organizzata dall'editore Edward Enninful, che celebra le donne che danno un contributo positivo alla società. Hanno partecipato all'evento i partner della rivista e tante celebrities, che hanno assistito alla consegna dei riconoscimenti. Sono state premiate Priya Ahluwalia, Romina Calatayud (fondatrice di Girls United, che lotta per garantire alle ragazze di tutto il mondo l'accesso allo sport) e cinque attiviste iraniane. Una di queste, Roxanna Vatandoust, si è tagliata i capelli con un paio di forbici proprio durante l'evento, in segno di protesta contro il regime iraniano e come gesto di solidarietà nei confronti di Mahsa Amini, uccisa per non aver indossato correttamente il velo. All'elegante ricevimento erano presenti anche Rita Ora, Irina Shayk, Maya Yama, Eva Longoria, Naomi Campbell.

Naomi Campbell in total black

La 52enne è la diva di sempre: riesce a catalizzare l'attenzione su di sé imponendosi con la sua innata eleganza e la sua bellezza senza tempo. La super modella è da poco diventata mamma, dunque sta conciliando i tanti impegni professionali con la nuova esperienza della maternità. Naomi Campbell ha stregato i presenti alla cena di gala con un look total black. Ha puntato sull'effetto vedo-non vedo: un mini abito nero con gonna lunga trasparente sovrapposta di Valentino Couture, ulteriormente impreziosito da piume sulle bretelline e ricami sul décolleté. La creazione della Maison fa parte della collezione Fall/Winter 2022. Ha abbinato un paio di décolleté e nere e ha poi completato l'outfit con un vistoso collier di diamanti e gioielli scintillanti.