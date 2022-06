Il negozio virtuale con abiti Prada e Balenciaga (da indossare solo su Instagram e Facebook) Anche gli avatar vogliono indossare abiti griffati e da oggi si può. Mark Zuckerberg ha infatti lanciato il primo negozio di abbigliamento digitale di lusso, dove trovare capi di Balenciaga, Prada e Thom Browne.

A cura di Giusy Dente

Come ci si vestirà nel Metaverso? Difficile prevederlo, ma per come si stanno mettendo le cose, si profila all'orizzonte un ruolo decisivo della moda e un coinvolgimento delle grandi Maison. Mark Zuckerberg, in vista di ciò che verrà, ha già chiesto la collaborazione di alcuni brand per un'iniziativa svelata poche ore fa. I protagonisti sono tre marchi importanti, che fanno così da aprifila a qualcosa di rivoluzionario. Balenciaga, Prada e Thom Browne hanno il merito di essere i primi a sbarcare in un negozio di abbigliamento griffato digitale.

La novità di Mark Zuckerberg

Anche gli avatar vogliono vestire firmato. Ecco perché il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha voluto dare vita al primo negozio di abbigliamento griffato digitale. Il Meta Avatars Store è stato annunciato da Eva Chem, la vicepresidente delle partnership di moda di Instagram. Su Instagram ha scritto orgogliosa:

Sono fiera di lanciare il nostro Avatars Store su Instagram, Facebook e Messenger, dove poter acquistare vestiti digitali per modellare i vostri avatar. Cominciamo con Balenciaga, Prada e Thom Browne! I beni digitali saranno un modo importante per esprimersi nel Metaverso e un grande motore dell'economia creativa. Aggiungeremo altri marchi e porteremo presto anche questo in VR!

Gli avatar vestono griffato

Il negozio virtuale appena lanciato permetterà di acquistare abiti digitali di Balenciaga, Prada e Thom Browne per i propri avatar su Facebook, Instagram e Messenger. Si va così ad ampliare l'offerta che comprende già la possibilità di vestire gli avatar spaziando tra diverse soluzioni di personalizzazione, tutte gratuite. Queste tre nuove opzioni saranno invece a pagamento, ma non si conoscono ancora le tariffe che consentiranno di acquistare T-shirt, jeans e giacche virtuali di lusso da indossare esclusivamente online.

Leggi anche Matrimonio in inverno: cosa indossare e gli abiti da sposa a cui ispirarsi

Il Meta Avatars Store aprirà le sue porte virtuali la prossima settimana in Messico, USA, Canada e Thailandia. La società punta a estendere il raggio d'azione e a introdurre anche nuovi marchi per il negozio. Zuckerberg sta destinando molte energie e risorse al mondo degli avatar, che ha già perfezionato con diversi aggiornamenti e novità. Questo progetto in particolare è un tassello fondamentale nella grandiosa costruzione del Metaverso.