Il monogramma reale di Camilla: cosa significano le iniziali e la corona Una “C”, una “R” e una corona: ecco cosa significa il monogramma reale di Camilla. Come Carlo, anche la regina consorte ha fatto una scelta non convenzionale.

La morte della regina Elisabetta ha dato il via a una nuova fase della storia del Regno Unito. Il trono è passato al figlio Carlo e di conseguenza sua moglie ha acquisito il titolo di regina consorte. Come di consueto, il nuovo sovrano Carlo III ha presentato al mondo il suo personale monogramma reale, quello che verrà impresso su lettere ufficiali, documenti statali e governativi, timbri postali. A distanza di qualche settimana da re Carlo III, anche Camilla ha scelto il suo monogramma.

in foto: il monogramma di re Carlo

Perché Camilla ha un monogramma

Il monogramma di Camilla è stato disegnato dal professor Ewan Clayton, calligrafo del Faculty and Academic Board della Royal Drawing School nonché ex monaco benedettino a Worth Abbey a metà degli anni Ottanta. L'accademico è anche un membro principale della Royal Drawing School, fondata tra gli altri proprio dal re. Lo ha realizzato in collaborazione con Timothy Noad, Herald Painter e Scrivener del College of Arms.

È il risultato della combinazione delle iniziali "C" e "R", che indicano rispettivamente Camilla e Regina (l'antica parola latina). Al di sopra delle lettere c'è una corona, la stessa che compare sul monogramma di re Carlo III. È una novità. I due hanno optato per la corona Tudor anziché quella St Edward. Quest'ultima è quella usata nella cerimonia di incoronazione, in quanto è il più importante tra i gioielli della Corona.

in foto: il monogramma di Camilla

Ma non solo: era anche la corona presente nel monogramma di Elisabetta II. Sceglierne una diversa, potrebbe essere un modo per indicare proprio un'inversione, un allontanamento dalla tradizione. La moglie di re Carlo III ha personalmente scelto il monogramma tra una serie di progetti e ora è di sua personale proprietà.

in foto: il monogramma di Elisabetta II

È tenuta a usarlo su comunicazioni ufficiali, carta intestata, biglietti e regali personali. Buckingham Palace ha comunicato che il simbolo comparirà anche sulla croce che Sua Maestà deporrà giovedì al Field of Remembrance presso l'Abbazia di Westminster.