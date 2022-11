Il matrimonio rock di Caparezza e Albina: lui in smoking di velluto, lei col chiodo di pelle bianco Caparezza ha sposato la sua compagna storica Albina lo scorso weekend. Il matrimonio è stato celebrato a Barletta e ha visto i neo-coniugi eleganti e rock con dei look sopra le righe: ecco cosa hanno indossato per il grande giorno.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend è stato magico e speciale per Caparezza: il rapper ha sposato la compagna storica, Albina, coronando finalmente il suo sogno d'amore dopo anni di fidanzamento. La cerimonia si è tenuta a Barletta, città natale dei neo-coniugi, ed è stata blindatissima, riservata solo ai parenti e agli amici più cari della coppia. Il rito civile è stato celebrato nella Sala Rossa del Castello cittadino, mentre i festeggiamenti sono continuati all'Eremo Club. Cosa hanno indossato i due per un evento tanto atteso come il matrimonio? Sebbene abbiano rispettato la tradizione bridal dello smoking per l'uomo e dell'abito bianco per la donna, sono riusciti a distinguersi per originalità.

Il look da sposo di Caparezza

Caparezza poteva mai rinunciare al suo animo estroso e sopra le righe nel giorno del matrimonio? Assolutamente no. Ha indossato lo smoking ma un modello tutt'altro che tradizionale. Non ha puntato sul nero, ha preferito un più esuberante verde petrolio. Il completo era di velluto, contraddistinto da pantaloni e giacca col bavero di raso nero e da un panciotto coordinato. Per completare il tutto il rapper ha scelto una camicia bianca e una cravatta total black con una coccarda al centro del collo. Non ha rinunciato agli iconici capelli extra ricci e agli occhiali da vista con le lenti leggermente sfumate.

Il matrimonio di Caparezza e Albina

Albina è una sposa rock

La sposa Albina non è stata da meno in fatto di originalità: ha rispettato la tradizione del total white ma ha lasciato i tatuaggi sulle spalle in vista con un abito dalla silhouette fasciante con lo scollo all'americana e lo strascico. Niente velo, pelliccia o cappa, ha preferito il classico chiodo di pelle ma in bianco. Sling-back col tacco medio, fiorellini candidi intorno allo chignon e occhiali da sole da gatta con la montatura bianca: la neo-moglie di Caparezza è apparsa sorridente, innamorata e trendy nel suo grande giorno. In quanti prenderanno ispirazione dai loro look bridal dall'animo rock?

Leggi anche Elodie indossa il gilet di pelle sulla felpa: è trendy e rock anche in versione casual