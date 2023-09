Il matrimonio di Ronaldo: quanto costa l’abito da sposa della moglie Celina Locks Ronaldo è convolato per la terza volta a nozze: il calciatore ha sposato la modella Celina Locks. Stanno insieme dal 2015.

A cura di Giusy Dente

Dopo 8 anni insieme e a meno di un anno dal fidanzamento ufficiale, Ronaldo Luís Nazário de Lima (per tutti nel mondo semplicemente Ronaldo) e Celina Locks si sono sposati. Per la leggenda del calcio brasiliano si tratta del terzo matrimonio. È stato sposato prima con Milene Domingues (che gli ha dato un figlio), poi con Daniella Cicarelli e in seguito con Maria Beatriz Anthony (dalla quale ha avuto due bambine). Da una relazione con la modella Michele Umezu ha avuto il figlio Alex, riconosciuto solo nel 2010 (a cinque anni di distanza).

Dove si sono sposati Ronaldo e Celina Locks

La cerimonia si è svolta a Ibiza, nello specifico in una chiesa del piccolo villaggio di es Cubells, nel sud-ovest dell'isola, vicino alla casa in cui l'ex attaccante possiede una casa. È stata la modella a condividere per prima una foto del grande evento sui social: "Oggi riuniamo le nostre famiglie per un'intima celebrazione religiosa e così iniziamo una settimana ricca di festeggiamenti" ha scritto. Tra i tantissimi auguri ricevuti, anche quelli della ex moglie di Ronaldo, Milene Domingues. Secondo quanto riferito alò Daily Mail, gli sposi starebbero organizzando una festa per 400 ospiti, che si terrà venerdì a casa di Ronaldo a Cala Jondal.

Il look degli sposi

Celina Locks è una modella brasiliana, nonché imprenditrice: ha fondato un omonimo brand di beauty. Nella sua carriera ha posato per numerose riviste di moda e sfilato su prestigiose passerelle, aggiudicandosi nel 2007, praticamente agli inizi, il titolo di Supermodel of the World.

Abito Jacquemus

La 33enne nel fatidico giorno del sì ha scelto un abito color avorio firmato Jacquemus: è un vestito lungo, leggermente più ampio sul fondo e con spalline sottili, impreziosito da un'applicazione in raso con motivi cachemire e cuciture a contrasto su tutta la superficie. Costa 2985 euro. Colori chiari anche per lo sposo: un completo beige con camicia bianca, scarpe coordinate e immancabile fiore all'occhiello, che richiama il bouquet nuziale della sposa.