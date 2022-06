Il matrimonio di Beatrice Marchetti: la modella ha indossato due vestiti da sposa e uno da sera Beatrice Marchetti, modella ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021 si è sposata. Nel fatidico giorno ha indossato tre diversi abiti.

A cura di Giusy Dente

Beatrice Marchetti ha detto sì: l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi sabato scorso ha sposato tale Felix B. Non si sa molto di lui, eccetto il nome, ma sta accanto alla modella da poco. Lei ai tempi della partecipazione al reality, l'anno scorso, era fidanzata con l'imprenditore Mathie Magni. Il matrimonio si è svolto ad Atene, in Grecia: sia la sposa che alcuni invitati hanno condiviso sui social le foto della giornata.

I messaggi di auguri per Beatrice Marchetti

Tra gli invitati alle nozze c'era Isolde Kostner. La campionessa di sci era stata compagna d’avventura della sposa in Honduras, nel 2015 (15esima edizione del reality). "È stato davvero un piacere aver potuto esser partecipe a questa giornata per voi tanto importante. Felicitazioni per il vostro matrimonio" ha scritto la sciatrice, condividendo una foto assieme agli sposi e al marito Werner Peratonher.

Dolcissima anche la dedica del testimone della modella: "Tutto sommato è sempre stato questo il mio compito: supportarti in ogni tuo errore ! Ma sapessi che bello vederti sbagliare e diventare ad ogni sbaglio in più, una donna meravigliosa! Oggi è il grande giorno, è il tuo giorno ed io sono qui che aspetto il tuo sguardo per sorriderti e farti stare tranquilla, perché avrò sempre tutto sotto controllo per te amica mia, ora e sempre".

Gli abiti di Beatrice Marchetti nel giorno del matrimonio

La modella ha sfoggiato tre diversi abiti nel giorno del matrimonio. Per una parte della giornata ha indossato un abito interamente in pizzo, con maniche lunghe e corpetto leggermente trasparente, con colletto alto e apertura sulla schiena. Immancabile il velo, tutto rigorosamente bianco, come da tradizione. In altre foto l'ex naufraga indossa invece un abito monospalla con fascia in vita e lungo velo posteriore e ricami sulla parte alta della gonna. Diversa anche l'acconciatura: capelli sciolti invece che raccolti in uno chignon. Non poteva mancare anche un abito dall'aria più festosa.

Si tratta di una creazione firmata Balde color verde acqua: le spalle sono completamente scoperte, presenta ampie maniche lunghe a sbuffo con nastri ai polsi e maxi spacco laterale. La sposa (stavolta coi capelli raccolti in una coda di cavallo bassa) lo ha abbinato a scarpe Jimmy Choo, delle décolleté a punta con intreccio sul piede e cinturino alla caviglia, ricoperti di strass. I festeggiamenti serali si sono svolti presso il Papaioannou Restaurant. Per la torta, gli sposi si sono affidati al famoso cake designer Renato Ardovino, che ha realizzato per loro un dolce a sei piani con decorazioni floreali. Sarà una giornata davvero indimenticabile per la coppia.