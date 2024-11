Il matrimonio della figlia di Loredana Lecciso: Brigitta Cazzato sceglie l’abito da sposa trasparente

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Brigitta Cazzato, la prima figlia nata dal matrimonio ormai finito tra Loredana Lecciso e Fabio Cazzato, si è sposata, coronando il suo sogno d'amore accanto al compagno Yan Goby. I due si sono conosciuti in Kenya nel 2021 ed è proprio nel resort di lusso gestito da lui che è andata in scena l'attesa cerimonia di nozze. Per loro si tratta del terzo "fatidico sì", erano infatti già diventati marito e moglie nel 2022 con un rito civile celebrato a Lecce, poi avevano tenuto un secondo ricevimento super riservato in Kenya. Ora hanno voluto fare le cose in grande e non sorprende che molti scatti siano finiti sui social: ecco cosa ha indossato la sposa per il suo grande giorno.

Il matrimonio celebrato in riva al mare

Brigitta Cazzato e Yan Goby si sono conosciuti nel 2021 in Kenya, lei si era trasferita nella casa dei nonni paterni a Watamu per fare volontariato, mentre lui gestiva (e gestisce ancora) un resort di lusso vicino Malindi, lo stesso in cui si è tenuto il matrimoni.

Brigitta Cazzato e Yan Goby

Tra loro è stato amore a prima vista, tanto da essere diventati ufficialmente marito e moglie un anno dopo il primo incontro. Non avevano ancora festeggiato con familiari e amici ed è proprio per questo che hanno organizzato una cerimonia in gran stile in riva al mare. I festeggiamenti sono poi continuati con un giro in barca, con una cena in spiaggia e con dei balli scatenati fino a notte fonda. Tra gli invitati non potevano mancare la mamma e la sorella della sposa, Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi (che le ha fatto da testimone).

L'abito col maxi velo

Gli abiti da sposa di Brigitta Cazzato, la figlia di Loredana Lecciso

Per il suo grande giorno Brigitta Cazzato ha sfoggiato due diversi look bridal, entrambi total white come richiesto dalla tradizione. Il primo, quello per il sì in spiaggia, è una lunga sirena in pizzo trasparente che lasciava l'intimo in vista.

L'abito da sposa in pizzo trasparente

Si tratta di un modello fasciante e sinuoso con maxi strascico, spalline sottili e bustier steccato con una scollatura generosa, lo ha abbinato a un lunghissimo velo di tulle con dettagli in pizzo lungo gli orli.

Il secondo abito da sposa di Brigitta Cazzato

Per i festeggiamenti serali si è cambiata, optando per un nuovo abito bianco ma questa volta in raso, per la precisione uno slip dress dalla scollatura morbida che ha messo in risalto il décolleté. Lo sposo ha reso omaggio al Kenya con un completo bianco contraddistinto da una giacca tipica con colletto coreano.