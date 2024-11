Cosa ha indossato Loredana Lecciso al matrimonio della figlia Brigitta Cazzato

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Matrimonio da favola per Brigitta Cazzato, la prima figlia di Loredana Lecciso nata dal matrimonio (ormai finito) con l'imprenditore televisivo Fabio Cazzato. La 28enne ha sposato il compagno Yan Goby in Kenya, lo stesso luogo dove si sono conosciuti e innamorati nel 2021. Hanno scelto come location proprio il resort di lusso da lui gestito (il Temple Point Resort a Watamu). Gli sposi hanno fatto davvero le cose in grande, difatti quello di tre giorni fa sarebbe addirittura il terzo sì, dopo il rito civile celebrato a Lecce nel 2022 e il ricevimento super riservato in Kenya dell'anno scorso, per pochi intimi. La sposa ha indossato tre abiti: elegantissima anche sua madre.

Il look di Loredana Lecciso

Sono giunti in Kenya parenti da ogni parte del mondo, per condividere la gioia dei due sposi. Dall’Italia sono partiti ovviamente il padre della sposa Fabio Cazzato (compagno di Loredana Lecciso dal 1993 al 1996), la sorella Jasmine Carrisi e il fratello Albano Carrisi Junior (figli di Albano). Proprio Jasmine Carrisi ha fatto da damigella alla sorella, a cui è legatissima: per lei abito viola con spacco e maxi scollatura a V. Per nulla al mondo si sarebbe persa il terzo sì della sua primogenita Loredana Lecciso. "I love you" ha scritto su Instagram condividendo una breve clip in cui è assieme alla figlia: la sposa è vestita di bianco, con uno slip dress, uno dei tre vestiti scelti per il fatidico giorno.

Per l'occasione Loredana Lecciso ha scelto un abito a maniche lunghe color verde oliva, dalla vestibilità morbida, decorato con motivo geometrico, con gonna ampia e cintura in vita. Non ha osato, preferendo un outfit sobrio e delicato, perfetto per la cerimonia sulla spiaggia e il party in riva al mare. Anche il colore si presta perfettamente alla situazione, perché romantico e non eccessivamente vistoso. Insomma, non ha sfidato il dress code richiesto agli invitati al matrimonio, che chiede comunque una certa eleganza, senza eccessi, cercando di adeguarsi sempre al contesto.

