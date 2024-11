Cosa ha indossato Jasmine Carrisi al matrimonio della sorella Brigitta Cazzato

video suggerito

Valeria Paglionico

Lo scorso weekend Brigitta Cazzato, la prima figlia nata dal matrimonio ormai finito tra Loredana Lecciso e Fabio Cazzato, ha sposato Yan Goby, il compagno con cui stava insieme dal 2021. I due si sono conosciuti in Kenya, lei si era trasferita lì per fare volontariato, lui ancora oggi gestisce un resort di lusso a Malindi (scelto anche come location delle nozze) e da allora non si sono mai più lasciati. Hanno coronato il loro sogno d'amore con una cerimonia in spiaggia e hanno poi continuato a festeggiare fino a notte fonda con parenti e persone care. Tra gli invitati "famosi" non c'era solo la mamma della sposa ma anche la sorella minore Jasmine Carrisi: ecco cosa ha indossato la figlia di Al Bano per il ricevimento "esotico".

Jasmine Carrisi brilla con l'abito lurex

Jasmine Carrisi non poteva mancare al matrimonio della sua sorella maggiore ed è stata lieta di trascorrere qualche giorno in Kenya. Si è goduta il mare e il caldo locale, prendendosi una temporanea pausa dalle giornate uggiose tipicamente autunnali dell'Italia e approfittandone per lasciarsi immortalare con indosso un bikini leopardato dall'animo wilde. Per la cerimonia di nozze, invece, ha cambiato radicalmente stile. Se la mamma Loredana Lecciso ha scelto un lungo abito dal mood sobrio decorato con un motivo geometrico sui toni del verde oliva, lei ha preferito gli scintillii del lurex lilla, colore perfetto per i ricevimenti estivi.

Jasmine Carrisi con l'abito lurex

Chi ha firmato il vestito da cerimonia di Jasmine Carrisi

Il vestito maxi indossato da Jasmine per il matrimonio della sorella è firmato Baobab: si tratta del modello Ninus con gonna fasciante alla caviglia con un profondo spacco laterale, drappeggio all'altezza del punto vita e due fasce da legare dietro al collo che danno vita a una scollatura maxi.

Abito Baobab

Per completare il tutto la figlia di Al Bano ha optato per un elegante chignon alto e morbido che ha arricchito con un tocco esotico, ovvero un fiorellino bianco alla base del bun. Make-up dai toni naturali, pose da diva e sorriso stampato sulle labbra: Jasmine Carrisi è riuscita a distinguersi per glamour e originalità col suo look da cerimonia.