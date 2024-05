Il gioiello più prezioso del Met Gal è una collana da 9 milioni di euro: chi l’ha indossata

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Instagram @sudhareddy.official

A tutti gli ospiti del Met Gala è stato chiesto di interpretare, coi loro look, il tema della serata. Il dress code del prestigioso evento cambia di anno in anno, a seconda della mostra annuale che viene con l'occasione inaugurata al Metropolitan Museum di New York. La nuova esposizione sta per aprire le porte al pubblico. Si intitola Sleeping Beauties: Reawakening Fashion e sarà visitabile dal 10 maggio al 2 settembre. In accordo con le "bellezze addormentate" e il concetto di "moda che si risveglia", agli invitati è stato dato come tema The garden of time, una riflessione sulla bellezza effimera, il passare del tempo, la natura che cambia. I look floreali sono andati per la maggiore, ma si sono visti anche tanti nude look. I gioielli sono stati grandi protagonisti sul red carpet, uno in particolare: era impossibile che passasse inosservato.

Il look sparkling di Sudha Reddy

Sudha Reddy è un'imprenditrice e filantropa indiana, grande appassionata di arte e moda nonché sostenitrice del Met Costume Institute. Ha debuttato al Met Gala nel 2021 e ci è tornata anche quest'anno. Stavolta ha sfilato sul red carpet con un look sbalorditivo, il più prezioso della serata. La donna d'affari si è imposta con un outfit da vera regina: ha sfoggiato un abito strapless color avorio disegnato per lei dallo stilista indiano Tarun Tahiliani. Vestito e mantello coordinato presentano intricati ricami realizzati da un team di 80 artigiani: ci sono volute 4500 ore di lavoro.

Instagram @sudhareddy.official

Secondo quanto confidato dal designer a Vogue, l'abito è stato ispirato dai vecchi giardini Moghul. Sul corpetto c'è un autoritratto in miniatura della stessa Sudha Reddy che regge una rosa rossa, simbolo di speranza e pace. L'outfit, evocando l'immagine di un giardino in fiore, voleva essere la metafora del risveglio artistico e culturale dell'India. Sudha Reddy ha completato il tutto con una pochette Chanel vintage color bianco sporco appartenente alla collezione Falling For Camellias. Scintillante anche la manicure, con unghie tempestate di Swarovski (100 ore per realizzarle). Ad attirare l'attenzione più di tutto, però, è stato il suo vistoso collier.

Instagram @sudhareddy.official

Quanto vale la collana

La collana sfoggiata sul red carpet da Sudha Reddy arriva direttamente dalla sua collezione personale di gioielli. Il collier vale ben 10 milioni di dollari (circa 9 milioni di euro): è composto da quattro grandi diamanti a forma di cuore, a loro volta tenuti insieme da un girocollo di 21 diamanti rotondi luminescenti. Ha aggiunto anche un anello con enorme diamante giallo da 23 carati e un altro con un diamante a forma di cuore da 20 carati, anche questi provenienti dalla sua collezione personale.

Instagram @sudhareddy.official

"Amore Eterno è stato il regalo di mio marito per il 25° anniversario di matrimonio – ha raccontato a Town & Country – L'ho disegnata insieme a Farah Khan Ali. Il più grande dei quattro diamanti a forma di cuore rappresenta mio marito, Krishna, mentre quello successivo sono io mentre gli altri due adiacenti rappresentano i nostri figli, Pranav e Manas. La collana, per me, rappresenta un legame eterno di amore e connessione".