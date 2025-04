Il dolce regalo di Leone a mamma Chiara Ferragni: una polverina magica anti-tristezza

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni si è lasciata definitivamente alle spalle il momento difficile affrontato nel 2024 e, dopo un anno di sofferenza causata dallo scandalo dei pandori e dal divorzio da Fedez, ha ritrovato la serenità. Ad averla sostenuta sempre con un amore ingenuo e incondizionato sono stati i figli Leone e Vittoria, ai quali in occasione dei recenti compleanni ha dedicato delle parole dolcissime. Certo, a causa dei patti stabiliti post-separazione con l'ex marito non li mostra più sui social, ma ogni volta che può continua a parlarne con il sorriso stampato sulle labbra e gli occhi che le brillano. Cosa le ha regalato il primogenito per rallegrare una suo "normale" giornata primaverile?

Chiara Ferragni e l'amore incondizionato per i figli

Leone e Vittoria Ferragni stanno crescendo e, sebbene non compaiano più nei post social dei genitori, continuano a essere la più grande priorità delle loro vite. Se da un lato Fedez preferisce mantenere totale riserbo sul suo rapporto con i bimbi, Chiara non perde occasione per rivelare ai fan quand'è che trascorre dei dolci momenti casalinghi in loro compagnia. L'ultima volta che aveva parlato di figli era stata al party "di coppia" organizzato in occasione dei compleanni ma nelle ultime ore è tornata a farlo, condividendo un tenerissimo dettaglio della quotidianità madre-figlio. Complici i lavoretti che gli vengono fatti fare a scuola, Leone ha deciso di fare un regalo "anti-tristezza" alla mamma.

Chiara Ferragni

La "pozione magica" di Leone Ferragni

Dopo una serata trascorsa tra gli eventi del Fuorisalone 2025, Chiara Ferragni ha dedicato la mattinata ai figli e, dopo averli accompagnati a scuola, si è scattata prima un selfie senza trucco e poi ha condiviso una foto del regalo fattole da Leone. Di cosa si tratta? Di una micro bottiglina di vetro chiusa con un tappo di sughero e con all'interno una polverina grigia glitterata. Sull'etichetta c'è scritto semplicemente "Happy". L'imprenditrice ha poi rivelato nella didascalia il valore simbolico del dono: è una pozione "magica" per ritrovare la felicità nei momenti difficili. Insomma, il piccolo Leone ha molto a cuore la serenità della sua mamma e a quanto pare farebbe di tutto pur di vederla sorridere.

Il regalo di Leone