Il costume di Noemi con le maniche lunghe (da quasi 900 euro) è il più chic dell’estate Noemi ha stupito i fan con un costume davvero chic: ampie maniche lunghe, maxi scollatura a V, schiena nuda. Una vera diva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Noemi

La gara di costumi e bikini è ufficialmente aperta. Dai due pezzi lurex ai modelli intramontabili total black o total white, fino a quelli con stampe eccentriche o con sexy dettagli cut-out: insomma, le possibilità sono infinite e ce n'è per tutti i gusti! Noemi per esempio ha stupito tutti con un costume da vera diva fashion.

L'estate di Noemi

Noemi è in tour: la sua estate è in musica, si esibirà tutta l'estate in diverse città italiane, per la gioia dei fan. Da agosto a ottobre, l'agenda sarà piena di impegni, ma tra un concerto e l'altro sta trovando il tempo per un po' di relax. La cantante sui social non condivide molto della sua vita privata, della sua quotidianità extra lavorativa: è una sfera che tiene privata, anche se ama il contatto con la sua community di affezionati, che ormai la seguono e sostengono da anni. I fan l'hanno vista cambiare nel tempo e hanno capito il suo bisogno di rinnovamento, che l'ha portata a essere chi è oggi: una donna nuova, dentro e fuori.

Noemi in Roberto Cavalli

Il percorso di dimagrimento intrapreso ormai più di anni fa le è servito per ritrovarsi e crescere ed è un viaggio di amore verso se stessa che va ancora avanti: ha un'alimentazione corretta e continua a praticare sport regolarmente. Le sane abitudini sono una routine a cui non ha intenzione di rinunciare e questo le sta permettendo di mantenere i grandi risultati raggiunti. È in forma smagliante, ma soprattutto è felice, serena, soddisfatta di sé, in pace col suo corpo.

Costume Roberto Cavalli

Negli ultimi scatti in costume condivisi con la community, ha attirato l'attenzione un modello molto diverso dai soliti micro bikini di tendenza, che invadono i social d'estate. Il suo è un costume da vera diva: è di Roberto Cavalli, con l'inconfondibile stampa Jungle cara al brand. Presenta ampie maniche lunghe, profonda scollatura a V con logo gioiello frontale, schiena nuda e dettagli cut-out. Costa 895 euro sul sito ufficiale della Maison. È il costume più chic dell'estate.