Noemi brilla con l'abito bianco a sirena: "Sentirsi inarrestabili a pois" Noemi chiude l'estate con un look super glamour: per il concerto all'Arena di Verona brilla in un abito bianco a pois con una profonda scollatura sulla schiena.

A cura di Arianna Colzi

Noemi

Anche Noemi ha concluso la sua estate all'Arena di Verona. La cantante, che è stata in tour durante tutti i mesi estivi, si è goduta anche un po' di mare tra costumi boho chic e abiti vitaminici. Per la performance di Non ho bisogno di te ai Radio Zeta Future Hits Live, la cantante romana ha scelto un look estivo ma elegantissimo per la sera, riprendendo la sua passione per gli abiti lunghi. La fantasia a poi, inoltre, sembra essere una delle più di tendenza non soltanto dell'estate ma anche della prossima stagione Autunno/Inverno 2024. Recentemente a indossare questa texture sono state, tra le altre, Lady Gaga a Venezia ma anche star italiane come Arisa.

Chi ha firmato l'abito a pois di Noemi

Diva per una notte, Noemi incanta l'Arena di Verona. La cantante romana brilla in un abito sirena con la schiena scoperta. La texture a pois è rivendicata anche dalla stessa artista nella descrizione del post: "Feeling unstoppable in Polka Dots" (Sentirsi inarrestabile con i pois). Il vestito bianco è firmato Patou, brand di moda francese che prende il nome dal suo fondatore, Jean Patou, dalla silhouette a sirena che cade morbida creando un piccolo strascico. Lo scollo a V davanti invece è appena accennato contrapponendosi, così, alla maxi scollatura posteriore.

Noemi in Patou

L'abito, inoltre, crea un effetto fasciante che illumina le linee della cantante, sempre impeccabile e sofisticata. I capelli, lasciati liberi e sciolti al naturale in pieno stile estivo, sono sempre dello stesso color rosso rame e coprono una parte della scollatura. Una scelta glamour, originale e perfettamente adatta alla figura e alla personalità di Noemi.

Noemi all'Arena di Verona