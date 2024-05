Noemi è una diva a Le Iene: indossa un abito da sera rosso monospalla

video suggerito

Noemi è stata ospita a "Le Iene" dove ha cantato il suo nuovo brano "Non ho bisogno di te": l'artista romana era splendida con un lungo abito rosso da sera.

A cura di Arianna Colzi

Noemi

Noemi è stata ospite a Le Iene. La cantante ha cantato Non ho bisogno di te, suo nuovo singolo, come sigla di chiusura del programma. Poche settimane fa aveva annunciato la nuova canzone con un look molto estivo. Dopo la conduzione del concerto del Primo Maggio, la cantante sta vivendo un periodo super soddisfacente a livello professionale, come dimostra la partecipazione al programma Mediaset al fianco di Max Angioni. Per questa esibizione intima e convincente, la cantante ha stupito tutti con un abito rosso super elegante.

Noemi con il tradizionale smoking da iena

Il look da sera di Noemi a Le Iene

Oltre al classico smoking che i conduttori indossano, anche gli ospiti adottano questo dress code, inclusa Noemi. La cantante era elegantissima con un completo nero, abbinato con una camicia bianca e una cravatta nera: il tailleur si sposava perfettamente con un paio di décolléte nere lucide.

Noemi con il completo nero

Dopo aver vestito i panni della "iena", Noemi ha cantato il suo brano Non ho bisogno di te con look total red che si abbinava perfettamente ai suoi capelli rossi. Con lo styling sempre impeccabile di Ramona Tabita, che cura i look anche di Ghali e altri artisti e artiste italiani, la cantante romana ha indossato un abito rosso firmato Nervi, un brand italiano emergente, che fa parte della collezione Primavera/Estate 2024.

Noemi in Nervi

L'abito lungo rosso cremisi è abbinato a un paio di décolléte rossi: il tessuto segue una diagonale sulla parte del busto per poi cadere dritto lungo la gonna. Il vestito ha una manica con spallina imbottito mentre l'altra spalla è lasciata scoperta, creando una sorta di effetto sleeveless. Il risultato? Un look da sera super elegante.