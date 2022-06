Il compleanno di Giulia Stabile: festeggia 20 anni in total white con gli amici e Sangiovanni Sorriso smagliante, un look semplice, una festa per poche persone tra cui ovviamente il fidanzato Sangiovanni: così Giulia Stabile ha festeggiato i 20 anni.

A cura di Giusy Dente

Giulia Stabile ha compiuto 20 anni e ha festeggiato assieme a tanti amici: c'erano anche Rudy Zerby, Raffaella Mennoia e ovviamente il fidanzato Sangiovanni. I due sono inseparabili e fanno coppia fissa da quando si sono conosciuti ad Amici: il programma è stato l'inizio della loro storia d'amore e ha dato avvio alle loro carriere, per uno nel mondo della musica e per l'altra in quello del ballo. Ma non solo: la neo 20enne sta sperimentando davvero molto, cimentandosi con esperienze molto diverse. È una ragazza piena di vita con tanta voglia di fare, di mettersi alla prova dando sempre il meglio, senza mai perdere il contagioso sorriso di cui il pubblico si è innamorato.

I 20 anni di Giulia Stabile

Sorriso smagliante, un look semplice, una festa per pochi intimi amici: Giulia Stabile ha festeggiato così il 20esimo il compleanno, all'insegna dell'intimità, circondandosi di persone care e dei suoi affetti sinceri. La ballerina ha indossato un abito bianco in cotone, a maniche lunghe e con maxi cintura in vita. Sta vivendo un momento di grande felicità: le cose vanno a gonfie vele sia in amore che dal punto di vista professionale. Lei e Sangiovanni sono innamoratissimi e lui non poteva certo mancare, al party della fidanzata.

La festeggiata ha spento le candeline in presenza di amici, tra cui alcuni volti noti al pubblico televisivo, che ruotano attorno al programma Amici di Maria De Filippi: c'erano infatti sia Rudy Zerbi che Fiorella Mennoia. Il primo è uno dei professori della scuola e l'anno scorso si era molto affezionato alla ballerina: si sono ritrovati a lavorare insieme anche in un altro programma, Tu Sì Que Vales, dove la 20enne ha fatto da co-conduttrice e ha realizzato delle interviste nel backstage per il canale web wittytv.

Ma c'è anche un'altra novità e la neo ventenne l'ha rivelata proprio pochi giorni prima del compleanno: ha annunciato che sarà la doppiatrice di un film d’animazione Netflix. Insomma, la ballerina romana ha davvero tanta voglia di fare quante più cose possibili, senza precludersi nulla, cercando il suo posto nel mondo con la massima apertura mentale e spaziando in settori diversi. Al momento se la sta cavando alla grande e non manca il supporto dei fan e degli amici, che continuano a sostenerla in ogni nuova avventura.