Il compleanno della figlia di Michelle Hunziker: festa a tema Stranger Things per Celeste Trussardi Celeste Trussardi ha compiuto 8 anni. I genitori Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno realizzato per lei una festa a tema Stranger Things.

A cura di Giusy Dente

L'8 marzo Michelle Hunziker si è divisa tra lavoro e famiglia. La conduttrice è stata la protagonista del palinsesto, con lo show Mission Impossible andato in onda su Canale 5. Ma per lei è stata una giornata speciale anche per un altro motivo: la sua terza figlia, la "piccola" di casa Celeste ha compiuto 8 anni. La bimba è la figlia avuta, dopo Sole, dal compagno Tomaso Trussardi. Per l'occasione, la festeggiata ha ricevuto una dedica speciale e un party a tema.

La dedica di Michelle Hunziker a Celeste Trussardi

Michelle Hunziker ha voluto celebrare il compleanno di Celeste con una dolce dedica social. Ha inaugurato la giornata condividendo una foto della bimba, di cui ha elogiato il carattere forte, nonostante sia la "piccola" di casa. "La più piccola delle tre con il carattere di un Leoncino….la mia lottatrice di ogni cosa! Determinata come nessun altro al mondo sta crescendo….sarà una vera portavoce di tutte le donne ed è fiera di essere nata in questo giorno importante. Auguri amore mio immenso" ha scritto orgogliosa.

Il party a tema per la piccola Celeste

La bimba ha ricevuto, come regalo, una festa a tema. L'intero allestimento pensato per il party è stata curato in ogni minimo dettaglio. L'organizzazione è stata affidata a un team di esperti in animazione ed event planning. Il mondo di MeG si è occupato di tutto, per far felice la piccola festeggiata e i suoi ospiti. Felice del risultato, Michelle Hunziker ha mostrato tutto a fan e follower, sui social.

Palloncini, un numero 8 gigante, una stanzetta in stile anni Ottanta: nella sala del party c'era persino il cartonato del Dermogorgone, la riproduzione dell'iconica parete con le lucine e l'alfabeto, l'ingresso al sottosopra. Immancabile una torta (realizzata dalla cake house DolcemAngi), con una scritta di auguri per la festeggiata e le lettere dell'alfabeto. La festa si è svolta presso una ludoteca milanese, la stessa che ha ospitato i precedenti compleanno sia di Celeste che di Sole.

Il look di Michelle per la festa di sua figlia Celeste

Per il party di compleanno, Michelle Hunziker ha scelto un look femminile: un candido abito in maglia a costine, aderente, con maniche lunghe e collo alto. Lo ha abbinato a un paio di stivali alti neri e una borsa a tracolla viola con fibbia dorata. Col suo stile glamour non passa mai inosservata.