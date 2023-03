Michelle Hunziker, la dedica alla figlia Celeste per il compleanno: “Sarà una portavoce delle donne” Oggi è una giornata speciale per Michelle Hunziker: Celeste Trussardi, la più piccola delle sue figlie, festeggia il compleanno e per l’occasione ha ricevuto una dolcissima dedica social.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker sta vivendo un momento davvero speciale della sua vita e della sua carriera: non solo sta spopolando con il suo "one woman show" Michelle Impossible, tra poche settimane diventerà anche nonna per la prima volta grazie alla figlia Aurora Ramazzotti. Oggi, però, la protagonista della giornata sarà la piccola di casa, Celeste Trussardi. La terza figlia della conduttrice ha compiuto 8 anni e, nell'attesa di festeggiare con un maxi party, ha ricevuto dalla mamma una dedica davvero dolce e speciale: ecco le tenere parole di Michelle.

I look coordinati di Michelle e Celeste

Questa mattina Michelle Hunziker ha svegliato la figlia Celeste con una micro torta decorata con una candelina a forma di 8. Subito dopo sui social ha postato una foto di coppia mamma-figlia, incantando i fan. Le due appaiono sullo sfondo di una location da sogno con un lungo corridoio decorato con delle rose total pink, sono sedute a un tavolo, si guardano negli occhi e si tengono le mani scambiandosi dei sorrisi. Michelle ha puntato sul total black con t-shirt a maniche lunghe, leggings e maxi stivali con la suola carrarmato, mentre la piccola ha preferito un outfit cozy con pantaloni della tuta, sneakers e felpa celeste coordinata allo scrunchie. Insomma, a quanto pare la bimba ha ereditato la passione per la moda proprio da sua madre.

Gli auguri di Michelle Hunziker

Ad accompagnare la dolce foto di mamma e figlia non potevano che essere delle parole speciali. Michelle ha ricordato il fatto che la piccola è nata l'8 marzo, il giorno della Festa della Donna, ed è certa del fatto che diventerà una paladina femminista. Nel post ha infatti scritto: "La più piccola delle tre con il carattere di un Leoncino….la mia lottatrice di ogni cosa! Determinata come nessun altro al mondo sta crescendo….sarà una vera portavoce di tutte le donne ed è fiera di essere nata in questo giorno importante. Auguri amore mio immenso". Insomma, la conduttrice non potrebbe essere più fiera della figlia Celeste: nonostante sia la piccola di casa, vanta già una forza da leonessa.