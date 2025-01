Il Cioè che conoscevi non esisterà più, ma non è vero che la rivista chiuderà

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Copertina di Cioè – Anno XXXVIII n.25/2017 – Mens. 8 dicembre

C'è un'intera generazione cresciuta con Cioè, rivista indimenticabile per chi era teenager negli anni Novanta e primi anni Duemila. Ha conquistato i suoi giovani lettori con fotoromanzi, poster, gadget: dal lucidalabbra appiccicaticcio alle perline da mettere tra i capelli, fare tappa in cartoleria prima di entrare a scuola era d'obbligo, per accaparrarsi l'ambito regalino. Da quattro decenni (il 2020 è stato l'anno del 40esimo anniversario) Cioè accompagna ragazzi e ragazze stimolandoli sui loro principali interessi e curiosità: la musica, la televisione, i personaggi del cuore. Col passare degli anni i personaggi in copertina sono cambiati: Spice Girls e Backstreet Boys hanno lasciato il posto ai Maneskin e Ariana Grande, agli allievi della scuola di Amici, agli idoli di TikTok. I social hanno forse tolto una fetta di pubblico, ma resta la percezione di un prodotto iconico, un vero e proprio fenomeno sociale e di costume. La possibilità che chiuda battenti ha messo in allarme i fan.

Qual è la sorte di Cioè

Nata il 7 ottobre 1980, la rivista sembrerebbe a un punto di svolta della sua decennale storia di successo. Negli anni già ci sono stati diversi cambiamenti, necessari proprio per stare al passo con le nuove generazioni, con l'avanzare di nuove mode, nuove tendenze, nuovi prodotti culturali, nuovi modi di fruizione. Pur rimanendo un punto di riferimento per gli adolescenti, Cioè si è evoluta decennio dopo decennio, senza mai smettere di incarnare lo spirito pop dei teenager.

Nonostante il dominio assoluto dei social e di Internet, fino a oggi non è mai stata abbandonata la carta stampata. Eppure sembra che in arrivo ci sia una rivoluzione. Circolano infatti in rete da alcuni giorni dei rumors sulla possibile chiusura della rivista. L'ultimo numero uscito in edicola è quello di dicembre 2024. Da parte di Cioè, ci sono state delle rassicurazioni, in risposta ai commenti preoccupati del fan. Ma ci ha pensato il direttore Marco Iafrate, intervistato da CulturaPOP, a chiarire definitivamente la situazione.

Un vecchio numero di Cioè

Ha spiegato una volta per tutte che Cioè non abbandonerà i suoi affezionati lettori:

Con il numero 2001 (n°24 del 2024) l'editore ha sospeso la pubblicazione del periodico in formato pocket. Sarà ancora in edicola con cadenza bimestrale nel formato grande, quello negli ultimi anni utilizzato per la versione CioèMax. Sembra infatti che con questa modalità tecnico editoriale Cioè abbia maggiore visibilità in edicola e ottenga vendite migliori. Che la carta stampata soffra fortemente è cosa arcinota, epocale e fatalmente coinvolge anche le testate storiche. Però ancora non è ora di chiudere i battenti. Quindi la storia editoriale del magazine più amato da intere generazioni di ragazze italiane continua.

E i fan possono stare tranquilli, perché ci sarà modo di farsi perdonare per la mancata pubblicazione di gennaio: è in arrivo un numero a tema sanremese, per raccontare l'evento televisivo dell'anno col modo accattivante, colorato e pop che ha reso Cioè un'icona.