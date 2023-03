Il cardigan è la tendenza della Primavera/Estate 2023: come abbinarlo in versione bon ton o sexy Addio maglioni pesanti, è arrivata la stagione del cardigan: versatile e comodo, è l’alleato chic per i look di primavera. Guida ai modelli e agli abbinamenti più cool.

A cura di Beatrice Manca

Ports 1961, Missoni, Benetton

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Moda Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La primavera è dietro l'angolo e, anche se le temperature sono altalenanti, il sole tiepido invita a scoprirsi e a mettere via definitivamente maglioni e dolcevita. Il giusto alleato per affrontare la mezza stagione è il cardigan: il maglione con i bottoni, nato come capo sportivo della nobiltà inglese e trapiantato poi nei college statunitensi, si conferma protagonista delle passerelle Primavera/Estate 2023. Le sfilate li propongono in tinte pop, perfette per i look di primavera, da indossare dalla mattina alla sera.

Il cardigan della Primavera/Estate 2023 è mini e colorato

Il cardigan torna in passerella in versione bon ton: addio maxi cardigan lunghi, ora è il momento dei twin set dal fit slim e aderente. Fendi lo propone in versione mini, da portare come una maglia senza nulla sotto. A costine e in colori nude, è perfetto per i look stratificati di primavera. Cardigan crop appaiono nella sfilata di Marco Rambaldi, abbinati a top e bralette coordinate. La tendenza che emerge dalle passerelle è chiara: l'inverno è finito e c'è voglia di colore. Benetton celebra la bella stagione con stampe pop ispirate alla frutta, Missoni accende i golfini con l'iconico zig zag in toni squillanti, dal fucsia al giallo. Le amanti dei capi oversize però troveranno ancora i modelli preferiti: Dsquared2 ad esempio propone cardigan in stile college azzurro cielo.

Fendi Primavera/Estate 2023

Come abbinare il cardigan per la primavera 2023

Il cardigan è il must have perfetto per affrontare i capricci del tempo in primavera: si può indossare da solo o sovrapposto, a seconda della temperatura, e nelle versioni maxi diventa il sostituto cozy della giacca, da infilare al volo prima di uscire. I modelli crop si indossano come top su jeans baggy e pantaloni cargo, mentre i modelli più lunghi sono perfetti sopra top reggiseno o shorts colorati, da portare morbidamente scesi sulle spalle. Guai a consideralo il maglioncino ‘noioso' che indossavano le nostre zie: i look delle star ci confermano che può diventare sexy, spiritoso o glamour, a seconda dell'occasione.

Leggi anche Le 10 borse di moda per la Primavera/Estate 2023

Missoni

Chiara Ferragni lo ha sfoggiato due volte alle sfilate di Milano: per lo show di Fendi ha scelto un modello color cipria abbinato a pantaloni cargo, senza nulla sotto, mentre da Benetton si è divertita con le stampe a forma di pera. La sorella Francesca Ferragni per il suo compleanno ha indossato un cardigan color block abbinato a jeans candidi. Insomma: le varianti sono infinite, non resta che sbizzarrirsi con le combinazioni!