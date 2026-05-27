Ikea, a giugno ci si potrà sposare nei negozi con cerimonia ufficiale (ed economica)

L’Ikea diventa casa a tutti gli effetti: il 27 giugno sarà possibile sposarsi all’interno di 5 negozi svedesi, con cerimonia ufficiale, pranzo preparato dal colosso e anche un regalo per gli sposi.

Ormai, si sa, Ikea è casa: l'appuntamento domenicale o almeno mensile non manca mai. C'è chi va effettivamente per arredare il proprio appartamento, chi per semplicemente fare una passeggiata tra scaffali e mensole dai nomi originali (chi non conosce Billy, dopotutto?) o ancora chi va a studiare, a lavorare e pranzare con le famose polpettine. Ma la catena di negozi scandinava è pronta a fare un ulteriore passo in avanti: il 27 giugno 2026, sarà possibile sposarsi all'interno dei negozi. Sembra assurdo, ma è tutto vero: in 5 negozi ci sarà la possibilità di dire il fatidico di sì insieme al proprio partner. Per ora l'iniziativa è limitata solo in Svezia, ma chissà che non arrivi anche in Italia in un futuro prossimo.

Sposarsi all'Ikea: un matrimonio low-cost

Tra tutte l'iniziative attuate da Ikea, questa è sicuramente la più bizzarra, o forse la più democratica? La catena è diventa infatti famosa per proporre un'idea accessibile di arredamento casa. Ha reso possibile per molti comprare mobili e accessori home a prezzi decisamente più bassi rispetto al mercato globale e ora ha pensato di fare lo stesso anche per i matrimoni. È risaputo, infatti, che sposarsi richiede una grande quantità di soldi: basti pensare che secondo il Rapporto sul Settore Nuziale 2025, in Italia il costo medio di un matrimonio di aggira attorno ai 23mila euro. Ikea permette di contenere sensibilmente le spese per il grande giorno. Per ora l'iniziativa si terrà a giugno in 5 negozi svedesi situati nelle città di Malmö, Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad, ma se andrà bene potrebbe arrivare presto anche nel resto dell'Europa, Italia inclusa, chi lo sa. I matrimoni da Ikea prevedono una cerimonia ufficiale, un pranzo firmato dal negozio e anche un regalo per gli sposi. Per ora verranno celebrate solamente tre cerimonie per ciascun negozio e le coppie dovranno presentare unicamente il proprio documento d'identità, due testimoni di nozze e l'hindersprövning, ovvero la richiesta ufficiale da depositare presso l'Agenzie delle Entrate.