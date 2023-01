I trapper conquistano le sfilate di Parigi: Ghali in bianco, Sfera Ebbasta vestito di paillettes Ghali e Sfera Ebbasta erano ospiti della sfilata Louis Vuitton alla Paris Fashion Week, dove hanno sfoggiato look in equilibrio tra eleganza e sartoriale e streetwear.

A cura di Beatrice Manca

Dopo Milano, il testimone delle sfilate passa a Parigi: nella capitale francese è in corso infatti la Settimana della Moda Uomo, evento che ha richiamato star e celebrità internazionali. Anche Ghali e Sfera Ebbasta sono volati a Parigi: entrambi erano ospiti della sfilata Louis Vuitton, dove hanno sfoggiato uno stile in equilibrio tra eleganza sartoriale, streetwear e glamour, in linea con il mood dello show.

Ghali in total white alla sfilata di Louis Vuitton

Il trapper Ghali è ormai una presenza fissa in prima fila agli show e a buon diritto: lo scorso anno è diventato stilista per Benetton. Dopo l'apparizione alla sfilata di Gucci in total denim, l'artista ha dato una svolta new dandy al suo look sfoggiando un completo total white alla sfilata Louis Vuitton con camicia ricamata, scarponcini candidi con la suola a carrarmato e una varsity jacket trapuntata per difendersi dal freddo.

Ghali alla sfilata Louis Vuitton

Sfera Ebbasta brilla con le paillettes

Diversa invece la scelta di look di Sfera Ebbasta, che ha optato per un paio di pantaloni di paillettes color ruggine coordinati a una giacca dal taglio sportivo. Per completare il look ha lasciato la giacca aperta su una t-shirt bianca, dove spiccavano le collane a catena diventate la sua firma di stile. Il tocco da divo? Gli occhiali da sole, sempre.

Sfera Ebbasta alla sfilata Louis Vuitton

La sfilata uomo Autunno/Inverno di Louis Vuitton 2023-24

Mentre continua la ricerca di un nuovo direttore creativo in grado di portare avanti il lavoro di Virgil Abloh, la casa di moda Louis Vuitton ha chiamato il designer Colm Dillane di KidSuper per collaborare alla collezione Autunno/Inverno 2023-24. Il risultato porta avanti l'idea di eleganza "street" che ha caratterizzato il marchio nell'era Abloh: completi scivolati in nuance di grigio e tortora, passamontagna, coloratissime stampe pop e ovviamente le celebri borse da viaggio. L'esibizione è stata illuminata da una performance dal vivo della cantante Rosalìa, in un emozionante connubio tra musica e moda.