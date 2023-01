Louis Vuitton chiama KidSuper a disegnare la collezione uomo: sarà il successore di Virgil Abloh? La collezione Autunno/Inverno 2023-24 di Louis Vuitton è stata disegnata dallo studio del brand con la partecipazione del fondatore di KidSuper, Colm Dillane: una scelta inaspettata che potrebbe aprire un nuovo capitolo per il brand.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @kidsuper

L'annuncio è arrivato all'ultimo minuto, giusto pochi giorni prima della Paris Fashion Week: Louis Vuitton ha chiamato a collaborare il designer Colm Dillane, fondatore di KidSuper, per la collezione uomo Autunno/Inverno 2023-24. Una scelta inaspettata, ma perfettamente in linea con lo spirito eclettico del brand: KidSuper ha un'anima streetwear giocosa e colorata che sarebbe sicuramente piaciuta a Virgil Abloh, il direttore creativo scomparso a 41 anni.

La collaborazione tra KidSuper e Louis Vuitton

Con solo due fashion week all'attivo, il designer Colm Dillane è praticamente un volto sconosciuto del fashion system. Non lo è sicuramente però tra adolescenti e millennial, il target del brand di streetwear KidSuper. La scelta quindi continua il percorso di Louis Vuitton di avvicinamento a un pubblico giovane, in cerca di un nuovo equilibrio tra lusso, streetwear e pop culture. Artista poliedrico, regista e vero "disruptor" della moda, Colm Dillane ha vinto il premio LVMH. Dillane ha "partecipato" alla creazione della collezione maschile di Louis Vuitton, spiega una nota del brand, che verrà presentata in passerella il 19 gennaio a Parigi. Lo styling della sfilata sarà a cura di Ib Kamara, lo stylist che ha preso il posto di Abloh a Off-White.

KidSuper, foto via Instagram

Colm Dillane sarà il successore di Virgil Abloh?

Se la collaborazione è destinata a diventare stabile, per ora, è tutto da vedere. La notizia però ha ovviamente riacceso i rumors sulla successione di Virgil Abloh alla guida creativa di Louis Vuitton uomo. Il nome di Colm Dillane è sempre stato tra i papabili viste le numerose affinità con il defunto designer: entrambi innovatori, estranei all'alta moda e con un background nello streetwear. Così come Abloh era un appassionato dj, Dillane è un apprezzato regista. In comune hanno anche la visione di una moda ludica, aperta e inclusiva. Non solo: in qualche modo sarebbe un passaggio di testimone. Abloh infatti è stato tra i giudici che hanno assegnato a Dillane il premio Karl Lagerfeld da 150mila euro nel 2021. Non resta che aspettare il 19 gennaio per scoprirlo.