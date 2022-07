I testamenti segreti della royal family: il patrimonio dei Windsor vale oltre 200 milioni di euro Alla morte di un royal, il suo testamento resta segreti. Secondo alcuni calcoli, l’attuale fortuna dei Windsor ammonterebbe a oltre 200 milioni di euro.

A cura di Giusy Dente

Cosa ha lasciato scritto nel suo testamento il principe Filippo? E prima di lui, quali sono state le ultime volontà della Regina Madre e della principessa Margaret, rispettivamente madre e sorella di Elisabetta II? Non è dato saperlo. I testamenti della royal family, infatti, sono segretissimi e a differenza di quelli del resto degli inglesi, non è possibile renderli pubblici. La procedura in vigore da oltre un secolo prevede che alla morte di un membro royal il testamento venga sigillato dall’Alta corte di giustizia di Inghilterra e Galles. Al momento in possesso di Andrew McFarlane, il giudice più anziano dell'Alta Corte, ci sono ben 33 testamenti, compreso quello aggiunto alla "collezione" ad aprile dell'anno scorso, alla morte del principe Filippo.

Cifre da capogiro nei testamenti dei royals

Il vincolo di segretezza che vige sui testamenti dei membri reali, fa sì che sia impossibile conoscerne il contenuto esatto. La tradizione ha origini antiche ed è sempre stata rispettata. È stata introdotta alla morte (nel 1910) del principe Francesco di Teck, fratello minore della regina Mary. Aveva 40 anni e nella sua vita aveva fatto piombare la royal family nella vergogna: non solo aveva avuto diverse amanti e un figlio segreto con una di loro, ma era stato anche coinvolto nello scandalo legato a un furto di gioielli. Dato l'imbarazzo che la sua figura aveva sempre suscitato, la regina chiese e ottenne di secretare il suo testamento e tutti quelli a venire. Fino a quel momento, invece, solo quello del monarca era sempre rimasto top secret.

Questo ha permesso, di generazione in generazione, di nascondere i beni posseduti al momento della morte dai reali e le loro volontà circa la distribuzione agli eredi. The Guardian è però riuscito a risalire al valore totale dei lasciti dei 33 testamenti dei Windsor attualmente depositati e sigillati dall'Alta Corte. I calcoli fatti dal giornale arrivano a una cifra da capogiro: una fortuna pari a 187 milioni di sterline (corrispondenti a oltre 222 milioni di euro). La sola principessa Margaret (sorella della sovrana) ha lasciato in eredità nel 2002, anno della sua morte, una somma pari a circa 11 milioni e mezzo di sterline. Nulla in confronto a quanto fatto dal duca di Fife a inizi Novecento: sposò la principessa Luisa, figlia del re Edoardo VII e lasciò agli eredi quasi 80 milioni di sterline (oltre 90 milioni di euro).

Il mistero del testamento di Filippo

Il principe Filippo è venuto a mancare il 9 aprile 2021. Del suo testamento non si sa nulla, perché l'Alta Corte di Londra ha deciso di tenerlo segreto per un secolo. La motivazione ufficiale è: proteggere la dignità di Elisabetta II e della famiglia reale. Anche scaduto questo termine, potrà essere reso noto solo alla famiglia, privatamente e non pubblicamente. Il patrimonio del principe consorte secondo i calcoli di The Guardian ammonterebbe a circa 30 milioni di sterline (35 milioni di euro), che però non tengono conto dei beni presenti nelle varie residenze reali.

The Guardian si è mosso legalmente contro la decisione di tenere fuori la stampa dall'udienza che ha reso note le volontà del duca di Edimburgo. Si è venuti a conoscenza dello svolgimento dell'udienza solo due mesi più tardi. Proprio in questi giorni se ne sta discutendo in Tribunale: The Guardian contesta la consolidata ma discutibile consuetudine di mantenere segrete le volontà dei membri della famiglia reale.