I segreti delle scarpe di Taylor Swift durante l’Eras ​​Tour

A cura di Giusy Dente

Taylor Swift con gli stivali Louboutin

L'Eras Tour di Taylor Swift è uno show studiato in ogni dettaglio dalle scenografie alle coreografie fino agli abiti. Nelle tre ore di spettacolo che tappa dopo tappa l'artista ha regalato al suo pubblico, era impossibile non restare incantati dai suoi vestiti, dagli innumerevoli cambi di look sfoggiati sul palcoscenico. Ha indossato le creazioni di Atelier Versace, di Vivienne Westwood (il vestito col testo della canzone), di Roberto Cavalli e le calzature appositamente realizzate per lei da Christian Louboutin.

I segreti delle scarpe di Taylor Swift

Nessun cedimento, nessuna stanchezza, nessuna incertezza, non un attimo di indecisione, mai una sosta sul palco neppure per respirare: Taylor Swift quando è in scena riesce a tenere lo show per ore sempre con la stessa energia. Muoversi così tanto, ballare e contemporaneamente cantare non è affatto facile, ma lei è una professionista di grande talento. Per agevolarla in questo, ovviamente gli stylist hanno fatto in modo che indossasse abiti comodi, pur nel loro essere vistosi, appariscenti, griffatissimi.

Taylor Swift con gli stivali Louboutin

Lo stesso vale per le scarpe: era fondamentale che fossero sì bellissime e d'impatto, ma soprattutto che non le fossero d'impedimento durante lo svolgimento delle coreografie. Contattato da InStyle, Christian Louboutin ha raccontato:

Abbiamo lavorato con Taylor per un po', dagli anni 2010, su varie cose: video musicali, red carpet eccetera. Poi abbiamo lavorato insieme per il suo Reputation Tour, che è stato nel 2018. Quindi è stato davvero naturale progettare scarpe per Eras tour. Aveva bisogno di brillare e distinguersi. Quindi, per ogni data, c'erano nuovi fitting e scarpe per sorprendere i suoi fan.

Taylor Swift con gli stivaletti Louboutin

Proprio le calzature scintillanti tempestate di strass hanno riscosso un particolare successo. Di grande valore simbolico sono invece gli stivaletti bianchi coi lacci e le suole rosse: si chiamano The Tortured Poets Department, perché fanno riferimento all'album pubblicato a metà del tour.

Taylor Swift con gli stivali Louboutin

Ha raccontato:

È stato un piacere per qualcuno come me, che ha iniziato a disegnare scarpe per ballerine di cabaret, immaginare delle paia per il suo tour e pensare alla performance complessiva e a come le scarpe avrebbero preso vita. La scarpa Tortured Poets Department è la mia preferita e l'ha indossata per la prima volta a Parigi. Ogni paio è realizzato completamente per consentire cambi rapidi durante l'intero spettacolo. Dato che ballano per oltre tre ore, anche la comodità è estremamente importante. Quindi abbiamo incorporato robusto tacco a blocco a lei e anche alle ballerine. Anche il meteo è imprevedibile. Ogni paio è realizzato con una suola in gomma rossa distintiva, che rende facile ballare. Di solito integriamo questa caratteristica nei tour dei musicisti per resistere alle esibizioni sera dopo sera.