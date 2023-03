I regali di lusso per il figlio di Paris Hilton: passeggino da 6mila euro e un alpaca gigante Dal peluche di Kim Kardashian al servizio di piatti griffato di Kris Jenner, i regali più costosi che hanno ricevuto Paris Hilton e il piccolo Phoenix.

A cura di Beatrice Manca

Paris Hilton è tornata sotto i riflettori: ha pubblicato un memoir esplosivo in cui racconta le pagine più chiacchierate della sua storia, dal sex tape alla copertina di Playboy. Ora però i gossip del passato sono lontani e lei si gode un momento davvero magico: a gennaio ha accolto il primo figlio, Phoenix, nato tramite gestazione per altri. Lei e il marito Carter Reum sono al settimo cielo e sui social hanno mostrato tutti i regali di lusso che hanno ricevuto per il bambino. I più stravaganti? Ovviamente quelli delle Kardashian!

Il regalo di Kim Kardashian per il figlio di Paris Hilton

Non tutti sanno che Paris Hilton e Kim Kardashian sono molto legate: la star dell'omonimo reality ha spedito un regalo al "nipotino" acquisito insieme alla sorella Khloe e alla madre Kris. Si tratta di un alpaca gigante (praticamente a grandezza naturale) che Paris Hilton tiene nel salotto di casa e abbraccia tutti i giorni, come ha svelato lei stessa.

Il peluche a forma di Alpaca di Paris Hilton, via Instagram stories

Temendo che un peluche non fosse abbastanza, la madre Kris Jenner ha voluto aggiungere un raffinato …servizio di piatti di porcellana! Si tratta di un set composto da ciotola per cereali, piatto e bicchiere da latte. I tre pezzi sono decorati con disegni di animali stilizzati in celeste su fondo bianco, con il bordo del tipico arancione Hermès. Prezzo? 455 dollari, circa 500 euro. Come possa mangiarci un neonato rimane un mistero, ma il regalo è stato molto apprezzato dai neo genitori!

I piatti di Hermès

Il passeggino griffato del figlio di Paris Hilton

Paris Hilton ha anche svelato il primo regalo che baby Phoenix ha ricevuto dal padre Carter: un passeggino Dior con stampa logata. L'ereditiera ne ha parlato durante un'intervista con Andy Cohen: "Carter mi ha appena regalato questo passeggino Dior, lo stesso che ha Cardi B, ed è così cool". Il modello con culla estraibile, realizzato in collaborazione con Inglesina, costa 5.900 euro. Ci aspettavamo qualcosa di meno per baby Hilton?