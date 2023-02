Phoenix Barron, cosa significa il doppio nome del figlio di Paris Hilton Paris Hilton è diventata mamma da circa un mese grazie a una gravidanza surrogata ma solo oggi ha rivelato il nome del figlio. Ecco per quale motivo lo ha chiamato Phoenix Barron.

Paris Hilton sta vivendo un momento magico della sua vita: a circa un anno e mezzo dal matrimonio con Carter Reum è diventata mamma per la prima volta. Il motivo per cui nessuno l'ha mai vista col pancione? Non ha nascosto la gravidanza come fatto da Kylie Jenner in passato, ha semplicemente scelto la maternità surrogata. Dopo aver tenuto la notizia privata per tutti i 9 mesi di gestazione, ha poi rivelato di aver allargato la sua famiglia il mese scorso sui social, dove ha mostrato la dolce manina del piccolo. Fino ad oggi l'ereditiera aveva preferito mantenere un certo riserbo sul nome, ma ora le cose sono cambiate: ecco come lo ha chiamato e il motivo della sua scelta.

Paris Hilton e i nomi delle città per i figli

Nelle ultime ore è andata in onda una nuova puntata di This is Paris, il podcast di Paris Hilton trasmesso da iHeartRadio, ed è proprio lì che l'ereditiera ha rivelato il nome del primogenito. Il figlio avuto tramite madre surrogata da Carter Reum si chiama Phoenix Barron Hilton Reum. Il motivo di questa scelta? Il sogno di Paris era dare ai suoi eredi il nome di una città (proprio come successo a lei). "Avevo iniziato a pensareci già dieci anni fa. Phoenix è un nome che ho deciso da tempo, quando stavo cercando città, paesi e stati su una mappa per trovare qualcosa che si abbinasse bene a Paris e London", sono state queste le parole della Hilton, che così facendo ha anche dato un piccolo spoiler sul nome che darà a una eventuale figlia femmina.

Il significato dei nomi Phoenix e Barron

Cosa significa letteralmente Phoenix? Stando a quanto dichiarato da Paris, si tratta di un nome con molti riferimenti nella cultura pop, anche se lei lo ha scelto perché è un riferimento all'uccello che risorge dalle ceneri per volare di nuovo. L'ereditiera vuole che il figlio cresca sapendo che la caduta e il trionfo sono passeggeri, vanno e vengono per tutta la vita e bisogna accettarli con serenità. Il secondo nome Barron, invece, è un omaggio al defunto nonno, il suo più grande mentore e punto di riferimento.