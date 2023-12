I principini al concerto di Natale: Charlotte col cappottino rosso, George e Louis coordinati William e Kare erano presenti al concerto natalizio presso l’Abbazia di Westminster. Con loro anche i tre figli i principini George, Charlotte e Louis.

A cura di Giusy Dente

William, Kate e i tre figli: Louis, Charlotte, George

I principi del Galles, William e Kate, non potevano mancare al tradizionale concerto natalizio che si svolge presso l'Abbazia di Westminster, a Londra. Al concerto Together at Christmas c'erano anche i loro tre figli, i principini George, Charlotte e Louis (rispettivamente 10, 8 e 5 anni). Proprio i tre bambini hanno inevitabilmente attirato l'attenzione dei presenti, visto che è raro vederli in pubblico: tutti elegantissimi, compreso il piccolo di casa, che anche in questa occasione ha deliziato tutti con le facce buffe e le smorfie che lo hanno reso famoso.

Charlotte col cappottino natalizio

La principessina Charlotte negli eventi pubblici è quella che più di tutti è rigorosa e impeccabile, sempre estremamente rispettosa delle regole. Sembra che più dei fratelli, sia quella col carattere più deciso: una vera leader ("la preferita" della defunta regina Elisabetta). Quest'anno la piccola ha preso parte al concerto di canti natalizi con un cappottino rosso borgogna con pellicciotto sul colletto perfetto per le feste.

I principini George, Louis e Charlotte con i genitori e il decano di Westminster, David Hoyle

È un modello di Trotters, brand britannico specializzato in childrenswear. Non è la prima volta che lo indossa: è lo stesso del concerto dello scorso anno, quando la bimba era vestita in coordinato con la mamma. Quest'anno, invece, Kate Middleton ha optato per l'intramontabile eleganza del total white, una scelta di gran classe.

Louis, Charlotte, George

Louis e George vestono di blu come il papà

George, il maggiore dei tre figli della coppia, rispecchiava in tutto il look del papà: un elegante completo blu scuro con camicia bianca e mocassini neri. Diversa la cravatta: anche questa blu per il bimbo, ma bordeaux per l'erede al trono (richiamando il cappottino della secondogenita).

La royal family a Westminster

In blu anche il piccolo di casa, Louis, diventato l'idolo del web per le facce buffe e le smorfie che regala durante le cerimonie e gli eventi pubblici, come ogni bambino mostra un po' di insofferenza e noia! Per lui cappottino con bottonci dorati, camicia a quadri, pantaloni a coste e stivaletti.