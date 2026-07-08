I pantaloni killer di Zara che fanno inciampare tutti: su TikTok le testimonianze tra lividi e fratture al ginocchio

Su TikTok tante ragazze stanno raccontando la loro disavventura: nei video “The deadly Zara trousers” raccontano dei pantaloni Zara che fanno inciampare tutti.

TikTok @leaatra

C'è chi cade per strada, chi inciampa sulle scale di casa, chi si sbuccia il ginocchio cascando in metropolitana: TikTok è invaso di video di persone che si fanno male. Hanno qualcosa in comune, la causa è la stessa per tutti: la colpa è di un paio di pantaloni di uno specifico brand. Quello incriminato è il modello palazzo a vita alta e gamba larga, con vita elasticizzata e tasche anteriori, firmato Zara. Fa parte della linea Full Length e sul sito ufficiale costa 25,95 euro, disponibile in ben 6 colorazioni diverse (con alcune taglie sold out).

Zara

La sua caratteristica è quella di essere un capo particolarmente ampio alla base. Questo aspetto, che probabilmente ha indotto così tante persone ad acquistarlo per questione di comodità, si è invece rivelato una condanna, una trappola. Questi pantaloni slanciano la figura, sono pratici da indossare, svoltano i look estivi senza dover pensare troppo all'abbinamento, perché basta un top, una camicetta crop o una T-shirt: ma rendono difficile camminare. Ecco perché così tante persone cadono: gli ormai ribattezzati "pantaloni killer" sfiorano il pavimento ed è inevitabile che la punta della scarpa rimanga incastrata all'interno del maxi orlo inferiore, provocando l'inciampo. Il problema si pone coi sandali (soprattutto quelli col tallone scoperto), ma anche coi tacchi.

Tante ragazze hanno testimoniato il fatidico incidente e i suoi risultati tra cerotti, fasciature, contusioni, graffi e lividi. L'utente Holly Gilmer su TikTok ha raccontato di essere finita addirittura al pronto soccorso con una frattura al ginocchio a causa dei "pantaloni killer". Video dopo video, ne è nato una sorta di trend: "The deadly Zara trousers" in cui si mettono le persone in guardia e si specifica di tenersi lontani da questo acquisto. È presentato come un affare tutt'altro che conveniente, insomma, nonostante il prezzo inferiore ai 30 euro possa fare gola agli shopping addicted. Nei commenti, sotto l'hashtag #deadlypantszara, si leggono frasi del tipo: "Perché nessuno parla di quanto siano pericolosi questi pantaloni", "I famigerati pantaloni hanno fatto un'altra vittima", "A vostro rischio e pericolo", "Zara dovrebbe includere un casco con i pantaloni". E micidiali lo sono davvero, perché anche se non rischi la vita cadendo rovinosamente, comunque rischi di non respirare ingabbiato in un 100% poliestere (riciclato però).