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I pantaloni killer di Zara che fanno inciampare tutti: su TikTok le testimonianze tra lividi e fratture al ginocchio

Su TikTok tante ragazze stanno raccontando la loro disavventura: nei video “The deadly Zara trousers” raccontano dei pantaloni Zara che fanno inciampare tutti.
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A cura di Giusy Dente
TikTok @leaatra
TikTok @leaatra

C'è chi cade per strada, chi inciampa sulle scale di casa, chi si sbuccia il ginocchio cascando in metropolitana: TikTok è invaso di video di persone che si fanno male. Hanno qualcosa in comune, la causa è la stessa per tutti: la colpa è di un paio di pantaloni di uno specifico brand. Quello incriminato è il modello palazzo a vita alta e gamba larga, con vita elasticizzata e tasche anteriori, firmato Zara. Fa parte della linea Full Length e sul sito ufficiale costa 25,95 euro, disponibile in ben 6 colorazioni diverse (con alcune taglie sold out).

Zara
Zara

La sua caratteristica è quella di essere un capo particolarmente ampio alla base. Questo aspetto, che probabilmente ha indotto così tante persone ad acquistarlo per questione di comodità, si è invece rivelato una condanna, una trappola. Questi pantaloni slanciano la figura, sono pratici da indossare, svoltano i look estivi senza dover pensare troppo all'abbinamento, perché basta un top, una camicetta crop o una T-shirt: ma rendono difficile camminare. Ecco perché così tante persone cadono: gli ormai ribattezzati "pantaloni killer" sfiorano il pavimento ed è inevitabile che la punta della scarpa rimanga incastrata all'interno del maxi orlo inferiore, provocando l'inciampo. Il problema si pone coi sandali (soprattutto quelli col tallone scoperto), ma anche coi tacchi.

@amisassi

I’ve already kissed the floor once #zarapants

♬ original sound – Tyra

Tante ragazze hanno testimoniato il fatidico incidente e i suoi risultati tra cerotti, fasciature, contusioni, graffi e lividi. L'utente Holly Gilmer su TikTok ha raccontato di essere finita addirittura al pronto soccorso con una frattura al ginocchio a causa dei "pantaloni killer". Video dopo video, ne è nato una sorta di trend: "The deadly Zara trousers" in cui si mettono le persone in guardia e si specifica di tenersi lontani da questo acquisto. È presentato come un affare tutt'altro che conveniente, insomma, nonostante il prezzo inferiore ai 30 euro possa fare gola agli shopping addicted. Nei commenti, sotto l'hashtag #deadlypantszara, si leggono frasi del tipo: "Perché nessuno parla di quanto siano pericolosi questi pantaloni", "I famigerati pantaloni hanno fatto un'altra vittima", "A vostro rischio e pericolo", "Zara dovrebbe includere un casco con i pantaloni".  E micidiali lo sono davvero, perché anche se non rischi la vita cadendo rovinosamente, comunque rischi di non respirare ingabbiato in un 100% poliestere (riciclato però).

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@holly_gilmer

@ZARA what is going on with these trousers??? #deadlyzarapants #zara #fyp

♬ original sound – Tyra

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