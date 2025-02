I guilty pleasure di Serena Brancale: “Mangio pollo surgelato e ballo davanti allo specchio”

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

I "guilty pleasure" sono dei piccoli piaceri "segreti" che ognuno di noi si concede nella normale quotidianità, soprattutto quando si trova da solo o nell'intimità casalinga. Fanpage.it ha chiesto ad alcuni protagonisti di Sanremo 2025 quali sono le loro passioni inconfessabili e i risultati sono stati davvero originali. Dopo Sarah Toscano che ha confessato di essere "malata di supermercati", abbiamo intervistato Serena Brancale. Reduce dall'esperienza al Festival col brano Anema e Core, ci ha rivelato i suoi piaceri proibiti e i suoi piccoli "vizi".

Il piacere proibito di Serena Brancale in cucina

Serena Brancale è stata tra le grandi protagoniste della 75esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale ha partecipato col brano Anema e Core. Sebbene non fosse particolarmente nota al grande pubblico, è riuscita a conquistare tutti col suo talento e con la sua ironia, basti pensare al fatto che non ci ha pensato su due volte a scherzare sulla presunta somiglianza con Paola Barale, Anna Oxa e Brigitte Nielsen (che le è stata attribuita proprio dopo la prima apparizione sul palco dell'Ariston). Qual è il suo piacere proibito in cucina? La cantante non ha avuto dubbi sulla questione, ha dichiarato: "Mangio pollo surgelato nella padella, in piedi, senza sedermi. Faccio schifo". A volte, inoltre, si è ritrovata a mangiare la radice di zenzero per intero. Le sue parole sono state: "Una volta ho chiesto lo zenzero, mi è arrivata una pianta di zenzero e quindi l'ho mangiato tipo il coniglio perché non era tagliato: ho preso la radice di zenzero a morsi. È un antinfiammatorio incredibile".

Qual è il capo d'abbigliamento preferito di Serena Brancale

Naturalmente tra i guilty pleasure di Serena Brancale non può mancarne uno a tema look. Se sul palco dell'Ariston l'abbiamo vista brillare con dei completi di paillettes che mettevano in evidenza la silhouette, nella quotidianità ha dichiarato di non poter fare a meno delle giacche con le spalline in pieno mood anni '90. La vera passione inconfessabile riguarda però le ciabatte degli hotel. La cantante ha infatti spiegato: "Quando sono in vacanza vado a fare colazione con le ciabatte dell'hotel. Non so se è chic, secondo me è chic e figo che indossi le ciabatte che trovi nella stanza, col tuo pigiama e con l'accappatoio. Fa un po' Drugo, un po' il grande Lebowski".

Il guilty pleasure "inconfessabile" di Serena Brancale riguarda Chiara Ferragni

È da quando era bambina che Serena Brancale sognava di diventare una star della musica e a rivelarlo è stata lei stessa: "Quando ero bambina volevo andare a Festivalbar al Top of the Pops, quindi mi facevo i balletti di Shakira davanti allo specchio". La cosa particolare è che continua a farlo ancora oggi, peccato solo che a casa non abbia le tende. "Io continuo sempre davanti allo specchio a ballare i miei pezzi ma non ho le tende, quindi c'è la vicina che potrebbe vedere. Io però mi preparo pure la risata, che non sapevo che mi guardasse qualcuno", ha spiegato la cantante. L'ultimo guilty pleasure che non ha mai confessato? È a tema social e riguarda Chiara Ferragni: "Io non la seguo ma vado a vedere tutte le sue cose".