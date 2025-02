I guilty pleasure dei Coma_Cose: “Prima di Sanremo col palo santo, ora vogliamo voltare pagina”

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chi non ha un "guilty pleasure", un piacere inconfessabile che si concede nella sua intimità? Fanpage.it ha chiesto ad alcuni protagonisti di Sanremo 2025 quali sono le passioni segrete a cui non riescono proprio a rinunciare, scoprendo alcune indiscrezioni molto originali sulla loro quotidianità. Dopo Sarah Toscano che si è definita "ossessionata dai supermercati" e Serena Brancale che balla i suoi pezzi davanti allo specchio, ora è arrivato il momento dei Coma_Come. Protagonisti del Festival col tormentone Cuoricini, California e Fausto Lama non hanno avuto paura di confessare i loro piccoli "vizi".

I piaceri proibiti dei Coma_Cose a Sanremo

Con la loro Cuorici i Coma_Cose sono stati tra i grandi protagonisti del Festival di Sanremo: sebbene si siano classificati solo decimi, la canzone scalerà le classifiche a lungo, diventando il tormentone più ascoltato dei prossimi mesi. Quali sono i piaceri inconfessabili che si sono concessi a Sanremo? California non ha avuto dubbi: durante l'ennesima esperienza alla kermesse canora ha sempre sentito il bisogno di trascorrere del tempo da sola. "Ho questa necessità: voglio un'ora o anche solo mezz'ora per stare da sola in camera in silenzio, a fare i riti scaramantici con le candele e il palo santo", ha spiegato la cantante. Il marito Fausto Lama, invece, ha definito Cuoricini un guilty pleasure: "Fare una hit è qualcosa che passa per la testa ad ogni artista prima o poi. C'è chi se la sente e chi si sente inadeguato, a noi diverte, ci piace metterci in gioco. Ci è piaciuto farlo con Cuoricini, una canzone con due codici di lettura, quello scanzonato del ritmo e quello più profondo del testo. Adesso sentiamo il bisogno di voltare pagina e dedicarci a brani un pochino più rarefatti, più a ballad".

California ha l'ossessione per il gelato

Per i Coma_Cose anche Sanremo in sé può essere definito un guilty pleasure. Fausto ha infatti spiegato: "Ci è piaciuto ritornare. Conoscendo il luogo, le persone che ci lavorano e tutto, devo dire che ci siamo trovati sempre bene. È un'esperienza che ci ha dato tanto, per chi fa musica o arte in generale è bello arrivare a più persone possibile con la propria comunicazione". Cosa dire, invece, dei piaceri inconfessabili a tema food? California non ha vergogna di dichiararsi ossessionata dal gelato: "D'estate lo mangio tutti i giorni. Se ho un problema di qualsiasi tipo, mi arriva un gelato in mano e il problema scompare". Fausto, invece, ama lavare i piatti: sebbene non sia un'attività convenzionalmente piacevole, a lui rilassa molto.

Il guilty pleasure più originale di California dei Coma_Cose

Sempre a tema food ma riferito ai tempi dell'infanzia, California ha spiegato di avere una passione segreta per i cioccolatini. "Una volta da bambina ho mangiato un pacco di Ferrero Rocher e ho nascosto tutte le carte dietro l'armadio di mia mamma. Lei mi chiedeva dove fossero e dopo mesi ha trovato le carte", ha raccontato la cantante. Il suo guilty pleasure più originale? Riguarda i social. L'artista ha infatti rivelato: "Seguo questo ragazzo molto muscoloso, sembra un culturista, è enorme, tatuatissimo e ha due chihuahua che bacia in continuazione (e riceve baci a sua volta). Fa molto ridere il contrasto perché questi due chihuahua sono piccolissimi, tenerissimi e lui è un omaccione gigante".

