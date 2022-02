I gioielli di Ana Mena a Sanremo: quanto costano collana, bracciale e orecchini di diamanti Nella quarta serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover, Ana Mena si è esibita con Rocco Hunt in un medley tutto da ballare. Per l’occasione ha sfoggiato un look sbarazzino total white, arricchito da una serie di gioielli scintillanti e di lusso: ecco quanto valgono.

La quarta serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo è stata dedicata alle cover e, al di là della co-conduttrice "rivelazione" Maria Chiara Giannetta, ad attirare le attenzioni del pubblico sono stati i numerosi ospiti saliti sul palco dell'Ariston per duettare con i Big in gara, da Jovanotti a Loredana Berté, fino ad arrivare ad Arisa (meravigliosa con le piume). Tra le performance più apprezzate c'è stata quella di Ana Mena, che al suo fianco ha voluto Rocco Hunt, il rapper campano con cui più volte ha scalato le classifiche con i tormentoni estivi. I due si sono esibiti in un medley di canzoni iconiche della musica italiana e sono riusciti a far ballare l'intera platea con la loro energia. La cantante spagnola ha aggiunto un tocco scintillante e lussuoso al suo outfit, i gioielli: sapete quanto valgono?

La collana serpente di Ana Mena

Per la prima esperienza al Festival di Sanremo Ana Mena si è affidata a Emporio Armani, brand che fin dal green carpet inaugurale ha firmato i suoi look sofisticati ma allo stesso tempo moderni e sbarazzini. Dopo il minidress total red coordinato ai cuissardes, nella serata delle cover la cantante ha scelto il bianco, presentandosi sul palco con un abitino corto con lo scollo a V e la gonna a ruota.

Ana Mena con gioielli Bvlgari a Sanremo

Ad attirare le attenzioni del pubblico è stato però il prezioso collier che ha arricchito la scollatura, aggiungendo un tocco scintillante all'intero outfit. Si tratta di una collana della collezione Serpenti Viper di Bvlgari, un prezioso in oro bianco tempestato di diamanti che sul sito ufficiale della gioielleria di lusso viene venduto a 119.830 euro.

Collana Serpenti Viper di Bvlgari

Ana Mena con bracciale e orecchini di diamanti

I dettagli preziosi nel look di Ana Mena non sono finiti qui: la cantante ha completato la parure di gioielli sfoggiata sul palco dell'Ariston con un bracciale e degli orecchini scintillanti, entrambi in oro e diamanti.

Bracciale Serpenti Viper di Bvlgari

Il bracciale è il Serpenti Viper di Bvlgari, per la precisione la versione "mini" da 27.900 euro, mentre gli orecchini sono sempre di Bvlgari ma della collezione Fiorever, ovvero quelli a forma di margherita da 10.200 euro.

Ana Mena e Rocco Hunt a Sanremo

Insomma, la cantante spagnola ha trovato un modo super prezioso per arricchire il suo look total white e il risultato è stato impeccabile. In quante sognano di portare al collo o al polso uno dei suoi meravigliosi gioielli?