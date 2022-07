I due vestiti da sposa di Eleonora Boi: pizzo e cristalli per il matrimonio con Danilo Gallinari Eleonora Boi e Danilo Gallinari si sono detti sì. La sposa ha scelto due abiti: uno più raffinato per la cerimonia e uno più glamour per il party nuziale.

A cura di Giusy Dente

Eleonora Boi ha detto sì: la giornalista sportiva ha sposato la star NBA Danilo Gallinari. La cerimonia si è svolta in Sardegna, nel Golfo degli Angeli, dunque a casa della sposa, originaria di Cagliari. La coppia da tempo vive invece negli Stati Uniti: qui il cestista italiano giocherà nei Boston Celtics dalla prossima stagione. Nel 202o i due sono diventati genitori: è nata la loro primogenita, Anastasia, che ovviamente ha preso parte all'evento. La cerimonia si è svolta a Villa D'Orri, incantevole location a pochi chilometri dalla residenza della famiglia della sposa (Torre degli Ulivi). Nel giardino si è poi svolta la festa con amici e parenti della coppia. Eleonora Boi ha scandito i due momenti con due diversi abiti.

I due abiti da sposa di Eleonora Boi

Per il grande giorno, la giornalista sportiva ha scelto due elegantissimi abiti firmati Atelier Pronovias, della collezione Haute Couture disegnata da Alessandra Rinaudo, Chief Creative Director del brand spagnolo. La prima parte della giornata è stata all'insegna del romanticismo: vestito con corpetto e maniche a 3/4 in pizzo, gonna in tulle più ampia sul fondo, spalle scoperte e profonda scollatura a V sul decolleté. Immancabile il velo, anche questo con applicazionbi in pizzo.

Più glamour il secondo abito, quello sfoggiato al party in serata: è l'abito Fonteyn di Atelier Pronovias, con morbida gonna in crepe off white con drappeggi e maxi spacco laterale, bustier senza maniche con profonda scollatura, interamente ricamato a mano e impreziosito da micro cristalli, sequins e petali di tulle, per un elaborato effetto tridimensionale.