I 30 anni di Kendall Jenner: festa in spiaggia con vino da 3mila euro e torta alla tequila

Kendall Jenner ha compiuto 30 anni ieri e ha festeggiato con un maxi party in spiaggia. Vino da 3mila euro, torta alla tequila e look griffato: ecco tutti i dettagli della serata.

Ieri, lunedì 3 novembre, è stata una giornata importante per Kendall Jenner: ha compiuto 30 anni e non ha potuto fare a meno di celebrare il traguardo con qualcosa di speciale. Per lei niente feste nei locali o nelle discoteche più rinomate di New York, ha preferito organizzare un party in spiaggia, godendosi il clima ancora mite in compagnia di amici e parenti, da Hailey Bieber alle sorelle Kylie Jenner e Kim Kardashian. Per l'occasione non ha badato a spese e, oltre a curare la location nei minimi dettagli ha anche stappato una bottiglia di vino davvero esclusiva.

Perché Kendall Jenner ha festeggiato con un vino del 1995

Per i suoi 30 anni Kendall Jenner ha organizzato un party davvero memorabile. A condividere i dettagli sui social è stata la sorella Kim Kardashian, che ne ha approfittato per farle una dolce dedica di auguri.

Il party in spiaggia

La festa si è tenuta su una spiaggia privata, dove per l'occasione sono state create delle aree salotto con cuscini sulla sabbia e torce tiki. Non sono mancati i palloncini e i festoni a tema che riproducevano la scritta Happy Birthday Kendall, gli spettacoli pirotecnici e una torta personalizzata con nastrini e mini bottigline di tequila 818 (il marchio di alcolici lanciato dalla modella).

Leggi anche Kim Kardashian festeggia il compleanno facendosi un regalo da 7 milioni

La torta personalizzata

Il particolare che non è passato inosservato? La top ha stappato una bottiglia di vino di lusso, una Château Haut-Brion del 1995 (l'anno in cui è nata), che sul web viene venduta a quasi 3.000 euro.

Château Haut–Brion del 1995

Il look di Kendall Jenner per la festa dei 30 anni

Cosa ha indossato Kendall Jenner per i suoi 30 anni? Si è affidata a Dries Van Noten, sfoggiando un look che "sa d'estate", dunque perfetto per il party in spiaggia organizzato.

Dries Van Noten

Ha abbinato una lunga gonna di seta drappeggiata, un modello decorato con stampa cravatta e con dettaglio nodo sul davanti (prezzo 1.195 euro), a un top coordinato incrociato, sempre in seta e a effetto multi-fantasia (prezzo 758 euro).

Dries Van Noten

Ha così lasciato gli addominali in vista, rivelando una perfetta silhouette da modella. Ha poi tenuto i capelli legati in uno chignon portato con la fila centrale, mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per dei colori naturali. In quante prenderanno ispirazione da lei per festeggiare con stile il compleanno?