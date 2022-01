I 20 anni di Madame: lo stile rivoluzionario della rapper oltre i generi e oltre le etichette Oggi, 16 gennaio 2022, la cantante festeggia 20 anni. Nella musica e nello stile, Madame rispecchia una generazione libera di sperimentare, fluida e sfaccettata.

A cura di Beatrice Manca

Il 16 gennaio la cantante Madame compie 20 anni. Anticonformista, unica e inconfondibile: Madame ha lasciato il segno con la sua musica e con il suo stile, confermandosi uno dei talenti più interessanti della sua generazione. Dai look acqua e sapone alle tute da rapper, fino agli abiti Dior sfoggiati sul palco di Sanremo, Madame ha trovato una sua voce inconfondibile, capace di unire elementi diversi e di stupire ogni volta. Ciò che caratterizza la cantante di Marea è il suo essere eclettica: il suo look unisce elementi maschili e femminili, sportivi e sartoriali, glamour e casual. Nella musica così come nello stile, Madame rispecchia una generazione libera di sperimentare, fluida e sfaccettata.

Lo stile unico e anticonformista di Madame

A soli 17 anni Madame aveva già rivoluzionato il panorama musicale con il suo rap dolce e melodioso. Il suo stile rispecchiava la sua musica e sfuggiva a ogni etichetta: capelli ricci – il suo marchio di fabbrica – viso pulito e outfit eclettici e vintage. Madame era una ragazza normale con un gusto assolutamente originale, che non somigliava a nessuna popstar o icona musicale. Il video di Sciccherie – il brano che l'ha resa famosa – era già una dichiarazione di stile: cappotto in pelliccia maculato, occhiali bianchi e enormi catene dorate di Moschino al collo.

Madame in un abito maschile di Dior

Nella vita di tutti i giorni Madame predilige look casual e sportivi, ma sul palco ha maturato un'identità sempre più sofisticata: completi maschili, lingerie a vista, camicie stampate e accessori eccentrici, dai guanti al basco. Spesso sale sul palco scalza, un'abitudine che le dà un senso di sicurezza: alla moda sì, ma sempre libera.

Leggi anche Elodie si allena con stile: indossa il fermaglio griffato da oltre 100 euro per fare gli addominali

Madame in Dior

Da Sanremo ai red carpet, l'evoluzione di stile

Madame sui social ha un rapporto diretto con i follower: niente filtri, poco make up. Originale, genuina, fedele a se stessa: la giovane rapper non ha perso il suo spirito autentico neanche sul palco più blasonato della musica italiana. Durante lo scorso festival di Sanremo ha stupito il pubblico con outfit carichi di significato e affatto scontati. Da una ragazza di 19 anni ci si sarebbe aspettati un abito glamour o iper femminile, invece Madame ha sfoggiato prima un tailleur ricoperto di specchi, poi un look retrò da professoressa e infine due abiti dal forte valore simbolico: un vestito di paillettes con il seno, che simboleggiava la maternità, e un completo bianco con il velo da sposa. Tutte creazioni spettacolari di Dior, che testimoniano il passaggio da giovane esordiente a icona di stile.

Madame in Dior a Sanremo 2021

Ormai Madame è una donna decisa, in piena evoluzione, determinata a sfuggire alle etichette e alle mode: proprio per questa sua originalità stupisce in ogni pubblica apparizione. Durante una serata di gala organizzata dalla boutique Luisa Via Roma a Capri Madame ha sfoggiato le ciabatte sotto all'abito luccicante, fregandosene delle convenzioni sociali e liberandosi dalla schiavitù dei tacchi (per poi esibirsi scalza).

Madame in Versace

Conduttrice per una notte al programma Le Iene, è apparsa in tv con una giacca verde lime di Versace e i camperos, confermando la sua passione per gli accostamenti inaspettati, mentre sul red carpet del Roma Film Fest invece ha scelto l'eleganza senza tempo di un dolcevita bianco di Fendi. Il suo segreto? L'autenticità. Madame supera le convenzioni di genere e riscrive una nuova idea di femminilità, libera di sperimentare e di osare.