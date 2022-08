Heidi Klum in topless coperta solo di crema solare (e cappello di paglia da diva) La crema solare è il miglior alleato della pelle in estate: parola di Heidi Klum, che lancia un messaggio con una foto virale su Instagram.

A cura di Beatrice Manca

L'estate non è ancora finita perciò occhio alle scottature: indispensabili proteggersi con occhiali e crema solare. Il consiglio, ripetuto dai dermatologi e dagli esperti di tutto il mondo, ora ha un'ambasciatrice d'eccezione: la top model Heidi Klum, che ha scelto di ribadirlo in un modo più che originale. Su Instagram ha pubblicato una foto in cui posa nuda, indossando solo un cappello di paglia e…uno spesso strato di crema solare! Una soluzione un po' estrema, ma il messaggio è giusto: e a giudicare dall'incarnato fresco e radioso della modella tedesca, 49 anni, c'è da fidarsi!

Heidi Klum posa in topless

A 49 anni la modella tedesca è più in forma che mai: su Amazon Prime è appena uscita la terza stagione del talent show Making The Cut e ora è tempo di accompagnare la figlia Leni, modella come lei, verso il college. Le due donne sono così simili che potrebbero tranquillamente sembrare sorelle. Di recente Heidi Klum ha scherzato sul segreto della sua "eterna giovinezza" dicendo che è come un vampiro che "beve" il sangue del marito Tom Kaulitz, diciassette anni più giovane di lei. Sarcasmo a parte, Heidi Klum è molto attenta all'alimentazione e all'attività fisica e nelle interviste ribadisce sempre l'importanza di proteggere la pelle dai danni solari. Di sicuro però non c'è bisogno di fare come lei su Instagram, coperta solo da uno spesso strato di crema protettiva bianca: lo scatto in topless probabilmente fa parte di un vecchio servizio fotografico di Michael Thompson per la rivista Allure (sono entrambi taggati nella foto) ma è comunque diventato virale, lasciando i fan a bocca aperta.

Heidi Klum rilancia il maxicappello di paglia

Nello scatto condiviso su Instagram la modella non indossa vestiti né costumi da bagno, ma non rinuncia al make up con rossetto rosso. L'unico accessorio? Il capello di paglia a tesa larga, da vera diva. Non a caso è uno dei modelli must have dell'estate 2022 (anche Kate Middleton è una fan!). Ogni estate torna di moda senza perdere di fascino: aggiunge un tocco retrò anche al più semplice outfit total white e in più ripara il viso dal sole, salvandolo dalle scottature. L'accessorio da mettere in valigia per le vacanze di fine estate!